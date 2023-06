O mai țineți minte pe „Mama Natură?” Roxana Ionescu s-a schimbat radical de când a dispărut din lumina reflectoarelor

Roxana Ionescu (38 de ani) s-a făcut remarcată ca asistentă TV în emisiunea „Ciao Darwin”, moderată de Dan Negru. Ea a primit porecla „Mama Natură”, datorită bustului generos. Chiar dacă se bucura de un succes formidabil, vedeta a dispărut din televiziune, s-a mutat cu soțul ei la Timișoara și a slăbit considerabil.

Roxana Ionescu a spus că are 51 de kilograme și că încearcă să mănânce cât mai sănătos. Vedeta a mai declarat că nu ține o dietă anume, dar că evită să mănânce alimente calorice. „De ceva timp, mă mențin la o greutate de 51 de kilograme. Mă ajută… Mama Natură, mă ajută Doamne, Doamne, conformația și poate genele de la părinți. Am și puțină grijă. Fac puțin sport, dar doar atunci când am ceva timp liber. Dacă nu, ies la alergat în jurul casei. Dacă azi mănânc mai mult, mâine mănânc mai puțin. Sau mai deloc. Sau trec pe salate. Dar tot timpul, teama să nu mă îngraș, teamă ce odată cu vârsta îți vine din ce în ce mai mult în minte, te face să fii echilibrată. Iar echilibrul este cel mai bun în orice”, a declarat Roxana Ionescu, potrivit cancan.ro.

Cum a primit porecla de „Mama Natură”

Roxana Ionescu a mai mărturisit că nu o deranjează porecla pusă de Dan Negru și că oamenii încă o strigă „Mama Natură”. Ea a recunoscut că nu a mai ținut legătura cu prezentatorul, chiar dacă au fost colegi de platou ani de zile.

„Da, toată lumea. Dacă mi-e frică, de exemplu, că o să plouă la vreun eveniment de-al nostru, mi se spune „Ai măi, că tu ești Mama Natură’. Nu mă deranjează când mi se spune cu drag, ci atunci când mi se zice cu răutate. În rest chiar mă distrez pe tema asta.

Dan Negru mi-a zis prima dată. Îl salut, nu l-am mai văzut de mult timp, chiar dacă este timișorean. Acum am făcut schimb de locuri, el s-a mutat în București. Dar eu, efectiv, Mama Natură, nu am fost niciodată. Eu făceam parte din echipa de dans, de balet. Aveam scenetele mele. Dar Mama Natură, cea care învârtea acel glob, nu am fost. Dar probabil faptul că natura m-a înzestrat atât de bine, încât să-i port și numele”, a adăugat aceasta.