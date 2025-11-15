O invenție incredibilă: Nanoroboți care înoată în vasele sanguine pentru a livra medicamente

O echipă de cercetători de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie (ETH) din Zürich a demonstrat că nanoroboți de dimensiunea unui bob de nisip pot naviga prin vasele sanguine pentru a livra medicamente înainte de a se dizolva complet în organism.

Această tehnologie ar putea permite medicilor să administreze doze precise de medicamente la nivelul unor zone specifice, reducând efectele secundare toxice asociate tratamentelor generale.

Cercetările au fost publicate în revista Science pe 13 noiembrie și au fost efectuate pe porci și oi, demonstrând funcționarea sistemului într-un organism de dimensiuni aproximativ umane.

Nanoroboții sunt ghidați prin câmpuri magnetice și constau din bile mici de gelatină care conțin medicamente și nanoparticule de oxid de fier magnetic.

Acest lucru permite controlul mișcării lor din exteriorul corpului pacientului. Echipa a folosit catetere pentru a introduce nanoroboții în vasele sanguine și i-a făcut să ruleze pe marginile acestora, să înoate împotriva curentului sau să navigheze cu fluxul sanguin cu viteze de până la 40 de centimetri pe secundă.

Prin utilizarea imaginilor cu raze X, cercetătorii au monitorizat și manevrat nanoroboții în timp real, cu precizie milimetrică. În teste pe porci, peste 95% dintre medicamente au fost livrate la locația dorită.

Bradley Nelson, inginer mecanic la ETH Zürich și co-autor al studiului, a declarat:

„Aproximativ o treime din medicamentele dezvoltate nu ajung pe piață din cauza toxicității. Nanoroboții ar putea permite administrarea unor doze mai mici direct la zonele afectate, reducând astfel posibilele efecte secundare.”

Cercetătorii sugerează că tehnica ar putea fi utilizată pentru a trata blocaje care cauzează accidente vasculare cerebrale sau tumori cerebrale.

Wei Gao, inginer medical la California Institute of Technology, a comentat:

„Demonstrațiile sunt convingătoare, dar încă se află în faza preclinicică. Dacă studiile viitoare decurg fără probleme, roboții pentru livrarea medicamentelor ar putea fi utilizați în primele aplicații medicale în următorii cinci până la zece ani.”

Găsirea combinației potrivite de materiale care să permită controlul de la distanță, menținând în același timp dimensiunea mică necesară navigării în vasele sanguine, a fost un proces de 20 de ani, spune Nelson.

„Totul pare evident în retrospectivă, dar a fost un salt uriaș pentru echipă.”

El adaugă că următorul pas va fi realizarea unor teste clinice pe oameni, pentru a observa modul în care corpul elimină nanoparticulele rămase.

Sistemul de nanoroboți ghidaţi magnetic au fost testaţi în vase sanguine de animale mari (porci și oi) în condiţii aproape la scară umană.

Spre deosebire de cercetările anterioare, care adesea se concentrau pe roboţi în medii de laborator sau în animale mici, noul sistem are componente deja „biocompatibile” şi ar putea face pasul spre studii clinice.

De asemenea, s‑a raportat o precizie de livrare de peste 95 % în testele pe porci, ceea ce reprezintă un nivel de eficienţă mai ridicat decât multe studii anterioare.

În paralel, a apărut o revizuire în noiembrie 2025 (Cyborg and Bionic Systems) despre microroboţi hibrizi magneto‑acustici (magnetic + ultrasunete) care oferă propulsie mai puternică şi control mai bun decât mecanismele simple