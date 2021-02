O învățătoare din Râmnicu Vâlcea a pierdut banii elevilor la păcănele.

Ea este acuzată că a pierdut banii pentru fondul clasei la cazino. Totul s-a aflat atunci când părinţii au recunoscut-o în câteva imagini, când fura dintr-un mall.

De altfel, femeia împrumutase sume importante şi de la aceștia.

Învăţătoarea, în vârstă de 40 de ani, din Râmnicu Vâlcea este cadru didactic la Școala Gimnazială numărul 13.

Ea este acuzată că fură de mai multă vreme, înşală părinţii cărora le cere bani sub pretextul ajutorării altor persoane, bani pe care însă îi joacă la păcănele.

Aproximativ 20,000 de lei lei vechi s-a împrumutat învățătoarea de la părinți. I-a mințit pe aceștia că are rate sau că are nevoie pentru fratele ei din Germania.

Sunt părinți care spun că au împrumutat-o chiar cu suma de 1.000 de euro.

Din toate acuzaţiile, Inspectoratul Județean de Poliție spune că a primit o singură plângere pe numele învățătoarei. Vine de la un părinte care ar fi împrumutat-o cu 300 de euro.

Directorul de la școală spune că, până în acest moment, nu a avut probe și nu a vrut sa-i alarmeze pe părinți. Dar acum recunoaște că primele probleme au apărut în urmă cu 3-4 ani.

Femeia a cheltuit chiar și banii strânși pentru auxiliarele copiilor, aproximativ 3000 de lei, pe care soțul, care este preot în Bunești, i-a înapoiat.

Învățătoarea, care are doi copii, a fost suspendată începând de luni. Aceasta a fost în trecut internată și la Psihiatrie, cu toate acestea, a trecut de fiecare dată cu brio testele psihologice.

”Eu mi-am lăsat toate obiectele de valoare acasă, pentru că îmi era frică să mai fac ore cu această învățătoare. Toți ne-au trimis: Nu mergeți la doamna directoare, mergeți la domnul director, pentru că el va lua măsuri! Doamna directoare știe de tot și nu a luat nicio măsură.

Important e să țină cont și Inspectoratul, ca să nu se mai întâmple aceste situații și la alți părinți și la alți copii pe viitor!

Ne-ați spus că nu are probleme psihice, am cerut protecție pentru copil și mi-ați spus că nu are probleme psihice, că vă e milă de ea să nu se sinucidă”, se plâng părinții, conform Antena3.