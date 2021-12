O îndrăgită artistă a avut parte de momente tensionate. Chiar înainte de Revelion s-a întâmplat: „Puteam să mor intoxicată”

Mira este una dintre cele mai apreciate artiste din România, iar fanii o urmăresc zi de zi pe rețelele de socializare. Aceasta a avut parte de o noapte de coșmar după ce un incendiu era să-i distrugă locuința. Vedeta a mărturisit că putea să moară intoxicată, dar a reușit să oprească totul la timp.

“Dacă vă povestesc ce am mai pățit și aseară o să-mi spuneți clar că trebuie să mă mut că nu am ce să fac cu casa asta. La ora 6 dimineața mă trezesc cu fum în cameră. Eu care auzisem între timp niște sunete, dar am crezut că sunt paranoică. Decid să cobor pentru că era clar că se întâmplă ceva grav, puteam să mor intoxicată.

Am dat drumul la geamuri, am aerisit, dar era fum de îl tăiai cu cuțitul. Funinginea a ajuns până la mansardă.”, a povestit Mira pe contul ei de TikTok.

Artista era să moară în incendiu

Mira a mai povestit că incendiul a pornit de la un ornament de Crăciun și i-a rugat pe fani să se asigure că totul este stins înainte să meargă la culcare.

“Toată treaba este că am avut un ornament de Crăciun cu o lumânare și ornamentul acela avea brad, care între timp s-a ofilit. Am aprins lumânarea aseară și probabil că flacăra era foarte mică și am omis-o.

M-am pus la somn și la 6 dimineața m-am trezit cu fum în cameră și când am ajuns era arsă complet. Au rămas niște urme de arsură pe masă, dar putea fi ceva foarte grav. Am funingine peste tot. Aveți mare grijă la lumânări!”, a explicat artista pe contul ei de Instagram.

Casa vedetei, bântuită de fantome?

Artista a mai avut parte de un incident neplăcut în trecut. Vedeta a povestit că televizorul ei a pornit din senin, iar primul gând a fost că hoții au intrat în casă sau că fantomele încearcă să-i perturbe somnul.

“Haideți să vă povestesc cum era eu să mor azi-noapte. La 1 noaptea dormeam, sună cineva cu număr ascuns. Mi-a sărit somnul, logic, dar am reușit să adorm înapoi. Vine ora 3, aud în oată casa foarte multă gălăgie de la parter. Am crezut că mor. Nooc că eram în pat, că mă lăsaseră picioarele, efectiv mi se tăiaseră picioarele. Noroc că realizeze că auzeam ceva reclame și zic “Ok, era televizorul”.

Dar cine a aprins televizorul? Am coborât, nu știu cum am reușit. Nu era nimeni, că dacă era cineva, eu nu mai eram aici, acum. Dar cum credeți că s-a aprins televizorul? Deci, telecomanda era cumva băgată în canapea și s-a gândit așa după 5 ore să aprindă televizorul. Voi ce ați fi făcut în locul meu? Că eu nu înțeleg misterul ăsta.”, a mărturisit cântăreața, potrivit wowbiz.ro