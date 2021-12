Relația dintre Mario Fresh și Mira. Alexia Eram clarifică situația pentru fani

Alexia Eram și Mario Fresh sunt împreună de mai mulți ani, formând un cuplu destul de sudat. De curând, însă, în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora, cei doi s-ar fi separate. Aceasta după ce Mario Fresh a apărut în mai multe imagini alături de Mira. În realitate, imaginile sunt capturi dintr-un videoclipul unei melodii pe care cei doi l-au lansat.

Conform regiei, cei doi au avut un moment mai intim, iar acest lucru a dat ocazia speculațiilor. Așa cum se întâmplă, de altfel, în asemenea situații. Situația s-a clarificat după ce Alexia Eram și iubitul ei s-au filmat împreună și au postat imaginile pe internet.

Explicația Alexiei Eram

Fiica Andreei Esca a dat explicații în legătură cu ce s-a petrecut și, mai ales ce a simțit atunci când a văzut imaginile fierbinți cu Mario Fresh și Mira.

„Ei, bine, iubitul meu, cât și Mira, sunt doi cântăreți, actori când vine vorba despre piese și despre videoclipuri, așa că nu, nu am cum să mă supăr pe acest lucru. Cred că trebuie să faci diferență între lucrurile profesionale și viața ta privată, așa că nu, dragii mei, nu am avut nicio problemă”, a explicat Alexia Eram într-un vlog pe care l-a înregistrat pe You Tube, conform cancan.ro.

Părerea Andreei Esca despre Mario Fresh

Mario Fresh și Alexia Eram sunt de mai mulți ani împreună, iar relația lor a devenit de notorietat. În acest context, Andreea Esca a fost întrebată ce părere are despre iubitul fiicei sale. Ea a fost invitată să vorbească pe acest subiect la emisiunea moderată de actorul Marius Manole, „Întrebarea mesei rotunde”. Andreea Esca a răspuns scurt, în câteva cuvinte despre Mario Fresh, pe care l-a descris ca fiind drăguț, ambițios și talentat.

„Mario Fresh este ambițios, drăguț și… talentat”, a spus Andreea Esca.

Când a fost întrebată dacă se aștepta ca fiica sa, Alexia să aibă o relație cu Mario și ce părere are despre cei doi, prezentatoarea Pro TV a evitat un răspuns direct Andreea Esca a încercat să facă o glumă.

„(Despre relația – n. red.) Dintre Mario și Fresh?! Da! Părea fresh”, a spus Andreea Esca, trecând cu eleganță peste un răspuns care ar fi făcut înconjurul internetului.