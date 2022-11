O incantație împotriva păduchilor, descoperită pe un pieptene vechi de 3.700 de ani

Micul pieptene de fildeș din 1700 î.Hr. este gravat cu cea mai veche frază completă descoperită în limba canaanită, care se referă la funcția obiectului: „Fie ca acest zimț să omoare păduchii din păr și barbă”.

Pieptenele măsoară aproximativ 3,5 pe 2,5 centimetri și, deși bazele dinților sunt vizibile la ambele capete, acestea au fost rupte în antichitate. Partea centrală este oarecum erodată, probabil din cauza presiunii exercitate de degetele care o țin în timpul îngrijirii părului sau a îndepărtării păduchilor de cap sau de barbă.

Descoperirea a fost făcută de o echipă condusă de Universitatea Ebraică din Ierusalim (HU), iar inscripția a fost descifrată de epigrafistul semitic Daniel Vainstub de la Universitatea Ben Gurion.

Inscripția este o dovadă directă a utilizării alfabetului în activitățile de zi cu zi în urmă cu aproximativ 3.700 de ani și „este o piatră de hotar în istoria capacității umane de a scrie”, a declarat unul dintre semnatari, Yosef Garfinkel de la HU.

Canaaniții au inventat unul dintre cele mai vechi alfabete cunoscute în jurul anului 1800 î.Hr., dar până de curând nu au fost descoperite inscripții semnificative.

Pe pieptene sunt 17 litere canaanite, formând șapte cuvinte care spun: „Fie ca acest colț să pună capăt păduchilor din păr și barbă”, gravate superficial și scrise într-o formă arhaică, din prima etapă a inventării scrierii alfabetice.

Capacitatea gravorului de a executa cu succes litere atât de mici (cu o lățime de 1 până la 3 milimetri) este un fapt de care ar trebui să se țină cont de acum înainte în orice încercare de a rezuma și de a trage concluzii despre alfabetizarea în Canaanul din epoca bronzului, a precizat universitatea într-un comunicat.

Inscripția are „trăsături foarte speciale, dintre care unele sunt unice și acoperă lacune și lipsuri în cunoștințele noastre despre multe aspecte ale culturii Canaanului”, a adăugat acesta.

Pentru prima dată, a remarcat echipa, este disponibilă o frază verbală completă scrisă în dialectul vorbit de locuitorii canaaniți din Lachish.

Pieptenele avea șase dinți grosieri pe o parte pentru a descurca nodurile din păr și 14 dinți fini pe cealaltă parte, care erau folosiți pentru a îndepărta păduchii.

Fildeșul era un material foarte scump, așa că era probabil un obiect de lux importat, poate din Egiptul din apropiere, ceea ce indică faptul că și oamenii cu un statut social ridicat sufereau de păduchi.

Inscripția pune în lumină unele aspecte ale vieții cotidiene din acea perioadă, puțin atestate până în prezent, și este prima descoperire din regiune a unei inscripții care se referă la scopul obiectului pe care a fost scrisă, spre deosebire de inscripțiile de dedicație sau de proprietate de pe obiecte.

Echipa a testat pieptenele pentru detectarea prezenței păduchilor și a găsit resturi de 0,5 până la 0,6 milimetri. Condițiile climatice de la Lachish nu au permis conservarea insectelor întregi, ci doar a membranei exterioare a fazei nit.

