Irina Storia, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a fost bătută ziua în amiaza mare, în plină stradă, în timp ce era însoțită de mama ei. Cele două femei au mers la un cabinet medical și după ce au terminat treaba, s-au dus la mașină pentru a pleca. Însă, ele au fost oprite de o femeie care era foarte nervoasă. Și i-a reproșat pe un ton vehement, Irinei Storia, că a parcat mult prea aproape de mașina ei.

La scurt timp și-a făcut apariția și un bărbat, care ar fi lovit-o pe fosta ispită. Ea a și postat pe rețelele de socializare o imagine cu presupusul agresor, în speranța că acesta vi fi identificat și va ajunge pe mâna polițiștilor.

„M-a înjurat în continuare, și pe mine, și pe mama, din moldovence proaste nu ne-a scos. I-am zis cum adică să dea în mine, adică ce i-am făcut eu lui să dea în mine, mamă și când mi-a tras un pumn în ochi, deci uitați-vă la mine, sunt machiată și tot se vede în halul ăsta”, a spus Irina Storia.

Ea a povestit recent că a avut mari probleme de sănătate și s-a luptat de două ori cu cancerul. „Am schimbat toți medicii, am vrut să plec la Cluj, dar era destul de complicat, am zis hai să mai dau o șansă unei alte clinici din București, am ajuns la un doctor care mi-a zis că nu mai am nicio șansă și trebuie să fac chimioterapie (…) Într-un final am dat de un medic care nu e român și mi-a zis că în urma unei biopsii e ok”.

Fosta ispită a luat o decizie radicală. A renunțat definitiv la consumul cărnii. Ea a fost sfătuită să adopte un nou mod de alimentație de Andi Constantin.

„Nu mi-a dat niciun tratament, am renunțat de tot la produse pe bază animală. Acum s-a micșorat la jumătate (n.r – rana din interior). Nu am luat niciun tratament, somn și atitudine pozitivă”, a mai precizat Irina Stroia la „Xtra Night Show”.