Irina Stroia, fostă ispită la emisiunea „Insula Iubirii”, a fost diagnosticată de două ori, cu cancer, la vârsta de 25 de ani. Tânăra a vorbit despre acest mare necaz, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars. A reușit să învingă boala de fiecare dată, dar nu a fost ușor, pentru a trebuit să înfrunte foarte multe dificultăți.

Fosta ispită Irina Storia a fost diagnosticată de două ori cu cancer

Prima dată a aflat cruntul diagnostic, din partea medicilor, la începutul anului trecut. A început lupta, iar în toamnă se părea că a trecut peste acest obstacol. Însă, la câteva luni distanță după tratament, boala a revenit. Irina Stroia a început să meargă din nou pe la medici, iar unii dintre ei i-au comunicat că nu va putea să supraviețuiască dacă nu apelează la chimioterapie.

„Am schimbat toți medicii, am vrut să plec la Cluj, dar era destul de complicat, am zis hai să mai dau o șansă unei alte clinici din București, am ajuns la un doctor care mi-a zis că nu mai am nicio șansă și trebuie să fac chimioterapie (…) Într-un final am dat de un medic care nu e român și mi-a zis că în urma unei biopsii e ok”, a povestit Irina Stroia în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

A decis să ia o măsură radicală și să renunțe definitiv la acest aliment

În aceste condiții dramatice, fosta ispită a luat o decizie radicală. A renunțat definitiv la consumul cărnii. Ea a fost sfătuită să adopte un nou mod de alimentație de Andi Constantin.

„Nu mi-a dat niciun tratament, am renunțat de tot la produse pe bază animală. Acum s-a micșorat la jumătate (n.r rana din interior). Nu am luat niciun tratament, somn și atitudine pozitivă”, a mai precizat Irina Stroia în cadrul emisiunii citate.