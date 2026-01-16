International

O femeie din Turcia susține că este fiica biologică a lui Donald Trump

O femeie din Turcia susține că este fiica biologică a lui Donald Trump
O femeie din Turcia afirmă că are o legătură de sânge cu președintele Donald Trump și încearcă să demonstreze acest lucru în instanță. Necla Ozmen, în vârstă de 55 de ani, din Ankara, susține că este fiica biologică a președintelui american și a demarat demersuri legale pentru a obține recunoașterea oficială a paternității, informează odditycentral.com.

Femeia este convinsă că adevărul poate fi stabilit rapid printr-o probă ADN

Ea afirmă că singurul pas necesar pentru clarificarea situației este obținerea unui eșantion genetic de la președintele american, testul urmând să confirme sau să infirme legătura biologică pe care o invocă.

„Nu vreau să-i fac probleme. Vreau doar să știu adevărul. Vreau doar să știu dacă este tatăl meu. Aș vrea să vorbească cu mine. Pot dovedi asta cu un test ADN, dacă este de acord. Cred că este un tată bun. De asemenea, cred că nu mă va respinge”, a declarat femeia pentru ziarul turc Hurriyet.

Necla Ozmen, crescută la Ankara de părinții Sati și Dursun Ozmen, afirmă că viața ei a luat o turnură neașteptată în 2017, în momentul în care mama sa i-ar fi mărturisit că a fost adoptată.

Potrivit relatării sale, Sati Ozmen ar fi pierdut o sarcină, iar ulterior ar fi fost contactată de o femeie de origine americană, Sophia, care le-ar fi încredințat un copil nou-născut.

Sophia ar fi susținut că fetița ar fi fost concepută cu Donald Trump

Povestea capătă o dimensiune controversată prin declarația atribuită Sophiei, care ar fi susținut că fetița ar fi fost concepută cu Donald Trump. Necla spune că această informație a fost dezvăluită abia după zeci de ani, schimbând complet percepția asupra propriei identități.

Deși nu dispune de probe materiale care să confirme aceste afirmații, Necla Ozmen își fundamentează convingerea pe asemănările fizice evidente pe care le observă între ea, președintele american și copiii acestuia, dar și pe nereguli pe care le-ar fi identificat în actele sale de stare civilă. În acest context, ea și-a exprimat speranța că Donald Trump va accepta efectuarea unor teste ADN care ar putea clarifica situația.

Femeia a depus mai multe petiții la Ambasada Statelor Unite din Turcia

Demersurile sale juridice s-au lovit însă de un obstacol important. În septembrie anul trecut, o instanță de familie din Ankara a respins solicitarea de a dispune un test de paternitate, motivând că dovezile prezentate nu sunt suficiente pentru declanșarea unei astfel de proceduri.

Legislația turcă impune standarde ridicate de probe, cu atât mai mult atunci când este implicat un cetățean străin. În acest caz însă, susține Necla, nu este vorba despre orice cetățean, ci despre una dintre cele mai influente figuri politice ale lumii contemporane.

Femeia nu a renunțat, în ciuda eșecurilor repetate de a obține recunoașterea oficială ca fiică a lui Donald Trump. Nemulțumită de hotărârea instanței, aceasta a contestat verdictul și a depus mai multe petiții atât la Ambasada Statelor Unite din Turcia, cât și la diverse instanțe americane, declarând că așteaptă cu interes un răspuns din partea autorităților.


