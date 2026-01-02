Social

Un proces de inseminare a decurs cum nu se poate mai prost. A aflat după 43 de ani că nu este tatăl copilului

Un proces de inseminare a decurs cum nu se poate mai prost. A aflat după 43 de ani că nu este tatăl copiluluiFată însărcinată. Sursa foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

O femeie din Statele Unite a depus un proces împotriva Oregon Health & Science University (OHSU) și Providence Health, susținând că a fost inseminată accidental cu sperma altui bărbat în cadrul unui tratament de fertilitate desfășurat în 1980.

O femeie a fost insemninată greșit

Incidentul a ieșit la iveală 43 de ani mai târziu, după un test ADN, care a confirmat că soțul care a crescut fiica ei nu este tatăl biologic. Femeia solicită despăgubiri de 12 milioane de dolari.

Procedura de fertilitate a fost efectuată de cuplul K.W. și C.W. la OHSU. Fiica lor s-a născut pe 13 decembrie 1981. Pentru întreaga copilărie și adolescență, părinții au crescut fetița crezând că este copilul lor biologic, fără să suspecteze nicio problemă.

Studiu ADN

Studiu ADN / sursa foto: dreamstime.com

Un test ADN a dezvăluit adevărul

În 2023, un test ADN a dezvăluit adevărul: bărbatul care a crescut-o nu era tatăl biologic, iar concepția fusese realizată cu sperma unui alt pacient, indicat în proces drept R.W., care se afla anterior într-un tratament similar la același spital. Documentele arată că sperma rămasă de la procedura anterioară a fost folosită din greșeală pentru inseminarea mamei.

Acuzații împotriva spitalului

Procesul, depus pe 26 decembrie 2025 la tribunalul din comitatul Multnomah, susține că spitalul a încercat să ascundă sau să nege eroarea și nu a informat corect pacienții despre incident. Părinții și fiica cer despăgubiri pentru:

  • Dureri și suferință emoțională: 5 milioane de dolari fiecare pentru tată, mamă și fiică.
  • Dăunări economice: 2 milioane de dolari total, pentru pierderi materiale și costuri asociate.
sarcina

Sursă: Elnur | Dreamstime.com

În documentele judecătorești se menționează că mama a fost supusă umilinței și traumei psihologice, fiind nevoită să nască un copil conceput prin utilizarea ilegală a materialului biologic al altui bărbat. Tatăl legal a fost, de asemenea, complet privat de paternitatea biologică asupra fiicei sale.

Procesul urmează să stabilească dacă OHSU și Providence Health vor fi trase la răspundere pentru prejudiciile fizice, emoționale și financiare suferite de familie.

Proiecte speciale