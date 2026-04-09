O femeie din SUA a stabilit un nou record la 90 de ani, după ce a stat agățată de o bară de tracțiuni timp de aproape trei minute

O femeie de 90 de ani a stabilit un record mondial după ce a stat agățată de o bară de tracțiuni timp de aproape trei minute. Performanța sa a fost recunoscută oficial și a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness. „A fost o experiență nouă pentru mine să încerc să dobor un record și să fiu sărbătorită în acest fel”, a spus femeia, pentru Cartea Recordurilor Guinness.

La început, aceasta a reușit să stea agățată de bară doar un minut. Ulterior, a început să se antreneze, iar în cele din urmă a ajuns la un timp de 2 minute și 53 de secunde, stabilind astfel recordul. Momentul a fost filmat de rudele sale, care au publicat ulterior imaginile pe rețeaua X.

Anul trecut, ea a început un program zilnic de fitness după ce nora ei a motivat-o să încerce ceva nou timp de 40 de zile. Deoarece la început nu era prea încântată de bicicleta ei, a decis să-și propună ca provocare să pedaleze în fiecare dimineață înainte de micul dejun, simțindu-se vinovată că nu folosea aparatul.

Cu toate acestea, când acea perioadă s-a încheiat, obiceiul se formase deja, iar Ann a descoperit că îi place să facă mișcare într-un fel sau altul – fie că este vorba de bicicleta Peloton, de yoga, de alergat sau de ridicat greutăți – înainte de prima masă a zilei. Cel care a inspirat-o să încerce să doboare recordul a fost fiul ei, după ce i-a povestit despre o provocare de fitness pe care o lansa.

Femeia de 90 de ani a susținut că, pentru ea, a fost o experiență nouă să încerce să doboare un record, având în vedere că și-a petrecut viața încurajându-i pe cei patru copii ai săi și pe cei zece nepoți la diverse competiții sportive.