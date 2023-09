O femeie cu barbă la Chefi la cuțite. Juraților nu le-a venit să creadă

O femeie cu barbă a venit în noul sezon de la Chefi la cuțite, Antena 1. Harnaam Kaur s-a născut și a crescut în Londra, deși părinții săi au origini indiene. Aceasta este speaker motivațional și încearcă să-i ajute pe oameni să se accepte așa cum sunt.

Părinții mei sunt din India, dar am fost născută și crescută în Londra. Sunt un speaker motivațional, spun lumii că poți arăta diferit și să ajungi în România. Nu a avut niciun sens”, a spus ea.

„Oamenii spun că sunt diferită, dar nu pot schimba cine sunt! Nu pot schimba cum arăt, nu pot schimba biologia. Sunt o femeie cu barbă, am înțeles! Mă uit în oglindă și mă sperii câteodată. Numele meu este Harnaam Kaur, am 32 de ani și sunt un speaker motivațional în Londra.

Ea a declarat că sunt multe femei care au barbă, dar că puține au curajul să vorbească despre această problemă de sănătate.

„Eu nu mi-am dorit să devin speaker! Mă tem să vorbesc în fața oamenilor, mă sperie foarte tare, dar sunt mulți oameni care arată diferit și se chinuie să accepte cine sunt, Se ascund în case și nu-și trăiesc viața în adevăratul sens al cuvântului și eu am trăit cu mine bărboasă. Adică… câte femei cu barbă o vedeți în lume!? Aproape niciuna, nu-i așa? Dar noi existăm! Am realizat că o grămadă de oameni au trecut prin ce am trecut eu, dar mulți oameni nu au curajul să vorbească în lume ca mine”, a mai spus ea.

https://www.youtube.com/watch?v=ma6bhKL8zRc