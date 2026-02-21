O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat câinele pe un aeroport din Las Vegas

O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat câinele, rasa Goldendoodle, la ghișeul JetBlue din Las Vegas. Patrupedul a fost preluat de organizația Retriever Rescue și este acum în siguranță, relatează nbcnews.com.

O femeie a fost arestată pe aeroportul Harry Reid din Las Vegas după ce și-a lăsat câinele la ghișeul companiei aeriene JetBlue. Animalul, în vârstă de doi ani, a fost găsit fără supraveghere, legat de casa de bilete, după ce stăpâna sa nu a prezentat documentele necesare pentru a-l lua la bord.

Poliția a fost chemată la aeroport, după ce personalul a raportat prezența câinelui abandonat. Într-o filmare făcută la fața locului se vede cum femeia se îndreaptă către ghișeu, iar patrupedul, din rasa Goldendoodle, aleargă liber în spatele ei. Ulterior, aceasta părăsește zona, lăsând lesa câinelui legată de casa de bilete.

Conform poliției, femeia a fost informată că nu poate urca în avion cu animalul din cauza lipsei documentelor corespunzătoare. În ciuda acestui fapt, ea a mers la poarta de îmbarcare, unde ofițerii au reușit să o găsească.

În momentul în care a fost abordată de polițiști, femeia a afirmat că încerca să-și reprogrameze zborul. Ea a sugerat, de asemenea, că patrupedul are un dispozitiv de localizare, ceea ce ar fi făcut acceptabilă lăsarea lui nesupravegheată. Poliția a precizat că femeia a devenit ostilă și a opus rezistență în timp ce era escortată înapoi prin zona de securitate.

Femeia a fost ulterior arestată și acuzată de abandon de animale și de rezistență la arest. Poliția a transmis un mesaj public prin rețelele sociale: „Nu putem crede că trebuie să spunem asta… dar vă rugăm să nu abandonați câinii la aeroport sau în altă parte.”

După incident, cățelul, numit „Jet Blue”, a fost îngrijit de personalul aeroportului și de ofițeri până la sosirea serviciilor de protecție a animalelor. Femeia nu a ridicat câinele în perioada de 10 zile în care acesta a fost reținut, astfel că patrupedul a fost preluat de organizația non-profit Retriever Rescue of Las Vegas.

Reprezentanții organizației au declarat că Jet Blue este acum în siguranță, într-un adăpost temporar, și că vor fi extrem de atenți în alegerea familiei permanente.

„Acest băiat minunat merită stabilitate, siguranță și un angajament pe viață. Vom fi foarte intenționați în a-i alege familia definitivă,” au precizat aceștia.

Poliția din Las Vegas a subliniat importanța responsabilității față de animale. Abandonarea unui câine într-un loc public sau într-un aeroport poate pune viața animalului în pericol și atrage răspunderea penală.

În acest caz, intervenția rapidă a personalului aeroportului și a polițiștilor a asigurat siguranța câinelui, iar organizațiile de protecție a animalelor se ocupă acum să-i găsească un cămin.