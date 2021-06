Pro TV nu va difuza, pentru al doilea sezon consecutiv, emisiunea „Vocea României”, care s-a bucurat de mare succes mai mulți ani la rând. În 2021, în grila postului nu se va afla show-ul muzical. Care a fost difuzat timp de 9 sezoane.

Feli, fostă concurentă la „Vocea României”, a făcut parte din echipa lui Marius Moga, dar a avut ulterior colaborări cu Smiley. Despre această emisiunea, Feli a spus că i-a adus schimbări fundamentale în viață. „Vocea României, cu siguranță, mi-a schimbat viața. Știam că muzica e misiunea mea. Cumva mereu am simțit că muzica e drumul meu. M-am gândit că e doar o chestiune de timp până când poveștile mele vor ajunge la urechile voastre, ale celor care rezonează cu muzica și mesajele mele”, spunea Feli.

„În aprilie am închis albumul pop-urban-folcloric „Feli din Poveste cu piesa „Puiule, Puiuțule, pe care chiar vă recomand să o ascultați… este o lecție frumoasă de viață. Bine, vă recomand să ascultați albumul pentru că în cel puțin jumătate din el vă veți regăsi. Ultimul an a creat o legătură mai strânsă cu familia mea, mult timp petrecut cu Nora Luna, timp care mi-a lipsit prea mult înainte, introspecție multă. Pe plan personal am avut câteva proiecte frumoase făcute de la distanță, proiecte prin care m-am uimit de cât de tare și ce ajutor bun ne e tehnologia și lumea online-ului”, mai declara Feli pentru viva.ro.

Serialul „Vlad” a ajuns la ultimul sezon

În schimb, telespectatorii Pro TV vor putea să urmărească un nou format de emisiune, este vorba despre „Superstar România”, în cadrul căreia, la masa juriului se vor afla Smiley, Raluka, Carla’s Dreams şi Marius Moga.

De asemenea, Pro TV va difuza și emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”. Oana Nicolau – psihosexolog, Mircea Iliescu – genetician, Taher Sonu – expert în relaţii şi Victor Toriani – psihoterapeut sunt specialiștii care vor apărea în fiecare ediție a show-ului.

Vor fi noi emisiuni ale emisiunilor Masked Singer, Las Fierbinţi şi Visuri, iar serialul „Vlad” va ajunge la ultimul sezon.