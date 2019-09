Tudor Chirilă și-a prezentat scuze pentru episodul spontat care l-a avut în prim plan, considerat nepotrivit pentru acest gen de emisiune. Concret, artistul s-a dezbrăcat și l-a „călărit” pe Horia Brenciu, care se așezase în patru labe, cei doi depășind anumite limite, dacă este să ținem cont de reacțiile din social media.

„Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de la Vocea Romaniei, în care m-am lăsat dus de val și m-am dezbrăcat în timpul filmărilor. Sunt major, îmi asum că au fost gesturile mele, dar mi-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe tv acele cadre, mi-am exprimat dorința fermă ca momentul ăsta să nu apară, dar n-am reușit să înduplec pe nimeni. Așa că I did it, I own it”, a scris Tudor Chirilă pe contul său de Facebook.

Întreaga scenă s-a petrecut atunci când a intrat în platou un concurent care s-a prezentat, printre altele, drept pictor de nuduri. În momentul în care a aflat cu ce se ocupă respectivul, Tudor Chirilă a început să se dezbrace, iar momentul a fost „condimentat” de Horia Brenciu, care s-a așezat în patru labe, lăsându-se „călărit” de Tudor Chirilă.

„Zilele de filmare la Vocea României sunt lungi și mai obositoare decât poate par pe tv. De multe ori ajungem să spunem sau să facem lucruri pe care poate nu le-am spune sau face în mod obișnuit. Sigur, atunci când emisiunile sunt înregistrate, nu live, avem și relaxarea că echipa de producție va edita și va «curăța» imaginile cu noi, încât ele să ajungă la publicul de acasă, într-un mod decent”, a încheita Tudor Chirilă.

