International

Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă

Comentează știrea
Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă Sursa foto: Interfloor
Din cuprinsul articolului

Vivian K., educatoare la o grădiniță din Nienburg (Saale), landul german Saxonia-Anhalt, este acuzată că ar fi agresat copiii și le-ar fi lipit gura cu bandă adezivă. Autoritățile au deschis o anchetă, după ce părinții au făcut plângere la poliție, a relatat Bild.

O educatoare din Germania, acuzată că ar fi agresat copiii

Educatoarea, în vârstă de 24 de ani, nu ar fi la prima abatere. Anul trecut, a fost acuzată că a țipat la copii și i-a tras de brațe. Acum, tânăra este acuzată că a lovit mai mulți minori și le-a lipit gura cu bandă adezivă pentru a-i împiedica să facă gălăgie.

Consilierul local Matthias Henning-Kersten a contactat biroul pentru protecția tinerilor și departamentul de anchetă penală, cerând clarificări din partea administrației orașului.

„Am fost șocat când am aflat de la părinți despre agresiuni”, a declarat el.

Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7
Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7

El a făcut public scandalul de la creșă pe pagina sa de Facebook, iar apoi au ieșit la iveală tot mai multe cazuri.

Grădiniță

Grădiniță. Sursa foto: Alakoo | Dreamstime.com

Angajata, concediată

Acuzațiile grave au dus la concedierea imediată a angajatei, care și-a justificat gesturile spunând: „doar așa ascultă porcii ăștia”. Poliția criminalistică (Kripo) a început o anchetă penală, iar primii martori au fost deja citați pentru audieri.

Vivian K. este acuzată că a maltratat copiii aflați în grija sa. Ea ar fi filmat copiii plângând și ar fi țipat la unul dintre ei, întrebându-l dacă „îl strânge capul”. De când au apărut acuzațiile, educatoarea este în concediu medical și nu a făcut declarații.

Incident asemănător în România

Un incident asemănător a avut loc anul trecut în țară, când o educatoare din Capitală, în vârstă de 47 de ani, ar fi agresat șase copii cu vârste de aproximativ 4 ani. În luna aprilie a acestui an, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

„Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada ianuarie - martie 2024, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu la o grădiniță din municipiul București, Sectorul 1, având calitatea de cadru didactic, educatoare, inculpata ar fi exercitat acte de violență fizică împotriva a șase preșcolari pe care i-ar fi lovit, smucit, tras sau împins, cauzându-le astfel suferințe fizice”, se arăta, în luna aprilie, în comincatul Parchetului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:32 - Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
21:23 - Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7
21:13 - Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă
21:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 septembrie 2025. Cele șapte reguli de aur ale jurnalistului
20:52 - Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
20:39 - Românii care au cărți noi electronice, puși în dificultate de birocrație și lipsa tehnologiei

HAI România!

România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale