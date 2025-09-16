Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă

Vivian K., educatoare la o grădiniță din Nienburg (Saale), landul german Saxonia-Anhalt, este acuzată că ar fi agresat copiii și le-ar fi lipit gura cu bandă adezivă. Autoritățile au deschis o anchetă, după ce părinții au făcut plângere la poliție, a relatat Bild.

Educatoarea, în vârstă de 24 de ani, nu ar fi la prima abatere. Anul trecut, a fost acuzată că a țipat la copii și i-a tras de brațe. Acum, tânăra este acuzată că a lovit mai mulți minori și le-a lipit gura cu bandă adezivă pentru a-i împiedica să facă gălăgie.

Consilierul local Matthias Henning-Kersten a contactat biroul pentru protecția tinerilor și departamentul de anchetă penală, cerând clarificări din partea administrației orașului.

El a făcut public scandalul de la creșă pe pagina sa de Facebook, iar apoi au ieșit la iveală tot mai multe cazuri.

Acuzațiile grave au dus la concedierea imediată a angajatei, care și-a justificat gesturile spunând: „doar așa ascultă porcii ăștia”. Poliția criminalistică (Kripo) a început o anchetă penală, iar primii martori au fost deja citați pentru audieri.

Vivian K. este acuzată că a maltratat copiii aflați în grija sa. Ea ar fi filmat copiii plângând și ar fi țipat la unul dintre ei, întrebându-l dacă „îl strânge capul”. De când au apărut acuzațiile, educatoarea este în concediu medical și nu a făcut declarații.

Un incident asemănător a avut loc anul trecut în țară, când o educatoare din Capitală, în vârstă de 47 de ani, ar fi agresat șase copii cu vârste de aproximativ 4 ani. În luna aprilie a acestui an, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

„Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada ianuarie - martie 2024, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu la o grădiniță din municipiul București, Sectorul 1, având calitatea de cadru didactic, educatoare, inculpata ar fi exercitat acte de violență fizică împotriva a șase preșcolari pe care i-ar fi lovit, smucit, tras sau împins, cauzându-le astfel suferințe fizice”, se arăta, în luna aprilie, în comincatul Parchetului.