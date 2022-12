O cursă sinucigașă. Cel mai rezistent înotător român în ape deschise, Avram Iancu, “probă de foc” la Oradea spre Mila Înghețată

Acesta va susține azi, de la ora 14,00, în Bazinul Olimpic în aer liber „Ioan Alexandrescu” proba de calificare în drumul său spre a realiza Mila Înghețată, la Balta Țebea, în memoria lui Crăișorului Munților Avram Iancu. Cursa are loc la 150 de ani de la moartea eroului, iar Avram Iancu al zilelor noastre trebuie să îndeplinească câteva condiții de eligibilitate pentru ca acest înot să fie certificat de către International Ice Swimming Association (IISA).

“A trebuit să mă supun unor examene medicale riguroase și veștile sunt bune. Am trecut toate examenele pe toate liniile de examinare. Sunt sănătos și doctorii mi-au dat acceptul de a înota această probă de 1609.3 m într-o apă care nu trebuie să depășească 5 grade Celsius. Pentru a fi eligibil pentru tentativa unei mile înghețate trebuie să fac un înot de calificare de 1000 de m (cu apa până în 5,9 grade C) sau 1500 m dacă apa are între 5,9 și 7,9 grade Celsius. Așadar, mâine 18.12.22, începând cu ora 14, voi susține la Oradea, la Bazinul Olimpic în aer liber <Ioan Alexandrescu> această probă de calificare”, explică celebrul înotător.

Cursa va fi observată oficial de către Ovidiu Tirla, campionul mondial la înot în ape înghețate, observator certificat de către IISA, acesta asigurându-se că înotul de calificare va decurge după toate regulile.

“Voi fi însoțit de o echipă de asistență:Dan Zidaru InvictusPitesti -asistent principal,prof. Iuliana Piscoi – maseur personal, Andrada Iancu -fiică, foto-video, Facebook, contacte dar și de numeroși fani- susținători din Oradea. Recuperarea după această probă este dificilă din cauza hipotermiei ce se instalează în mod inevitabil, fiecare membru al echipei având sarcini clare de îndeplinit. Doctorul de urgențe Emil Botcău va asigura asistența medicală pe tot parcursul înotului și după acesta.

Așadar, la ora 14 mizez pe gândurile voastre bune pentru a-mi transmite multă căldură.Dumnezeu fie cu noi!Să sperăm că voi trece cu bine și peste asta”, e mesajul sportivului.

Avram Iancu încearcă să stabilească o nouă performanţă în luna decembrie, acesta propunându-şi să înoate, fără costum de neopren, în apa îngheţată a Bălţii Ţebea, la o temperatură de numai câteva grade Celsius, gestul său fiind dedicat memoriei Eroului Naţional Avram Iancu, de la a cărui moarte s-au împlinit 150 de ani.Vrea să o facă la Țebea.

Avram Iancu pentru Avram Iancu

„Da, exact acolo! Dumnezeu a făcut ca și în această Mecca a tuturor românilor, să fie un lac, cu numele Balta Țebea. Lacul are 135 m lungime iar traseul înotului va fi de 100 de metri, marcat corespunzător cu balize plutitoare. Voi încerca să duc la bun sfârșit acest test într-o apă ce va fi cuprinsă, conform estimărilor, între 3 și 4 grade. Va fi o probă care va dura cel puțin 40-45 de minute.Voi înota pentru Avram Iancu

În acest an s-au împlinit 150 de ani de la moartea marelui nostru Erou Național, Avram Iancu”, anunță sportivul.

Se spune, printre altele, că Avrămuț a fost părăsit de toată lumea și că rătăcea prin satele muntenilor din Apuseni și că a murit dormind în frig, așa cum arată documentele vremii: „Se culcă, noaptea, pe prispa unui brutar, Ioan Stupină. Seara-i răcoare, e toamnă-n munți. E aflat mort, înghețat, pe 10 septembrie 1872. Cauza decesului: o nouă hemoragie. E îngropat cu funeralii naționale pe 13 septembrie 1872, în Panteonul Moților din Țebea, lângă Gorunul lui Horea”

“O probă ucigașă sau sinucigasă pentru un organism neantrenat”

“Spuneam că în acest an stau departe de iureșul istovitor al unor procesiuni formale și tardive, dar acum a sosit timpul să vă spun care este modul meu de a comemora moartea fratelui meu mai mare și să vă prezint obiectivul principal al acestui an. Voi înota în ape înghețate

O milă înghețată constă în parcurgerea înot a unei distanțe de 1609 m, într-o apă care nu trebuie să depășească 5 grade Celsius pentru a putea fi omologată după toate regulile de înot în apă înghețată. Este testul superm în Ice Swim.

Este o probă ucigașă sau sinucigasă pentru un organism neantrenat, conducând la moarte prin hipotermie acută. Vezi cazul celor 1500 de oameni care și-au pierdut viața la scufundarea Titanicului”, explică înotătorul.

Așteaptă temperatura apei sub 5 grade

Data la care Avram Iancu va înota Mila Înghețată e ușor nesigură deoarece temperature apei trebuie să scadă sub 5 grade C. “Acum apa din Balta Țebea are 6, 5 grade. Estimăm că între 15 și 20 decembrie vom avea temperatura regulamentară. Oricum ar fi, înotul se va desfășura în această iarnă, când temperatura va permite, sperăm în decembrie. Așadar, toți cei care doresc să fie alături de mine la acest înot jubiliar sunt bineveniți la Țebea pentru a comemora 150 de ani de la moartea Crăișorului și pentru a înfige drapelul României pe malurile lacului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările! Trăiască duhul lui Iancu, Trăiască România!” a spus Avram Iancu . Sportivul nu e la prima performanță.

Cursă în memoria lui Constantin Brâncoveanu și a celor 4 fii ai săi decapitați

Se împlinesc 4 ani de la aventura înotului costier în Marea Neagră și parcurgerea strâmtorii Bosfor în întregimea ei.În acel an în care se împlineau 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor Avram Iancu a făcut două înoturi festive: ultimii 100 de kilometri ai Prutului, alături de moldoveanul Ion Lazarenco Tiron, sub deviza „Umăr la umăr pentru o istorie comună” și înotul în Marea Neagră, spre Istanbul, în amintirea lui Constantin Brâncoveanu și a celor 4 fii ai săi care au fost decapitați și aruncați în Bosfor.

“A fost felul meu de a sărbători 100 de ani de Românie Mare

La final am fost așteptat de către prietenul meu, marele înotător turc, Kamil Resa Alsaran , care a obținut titlul Performance of the Year în anul 2020 urmând ca în anul 2021 să-mi predea ștafeta câștigării aceluiași titlu decernat de către World Open Water Swimming Association”, spune Avram Iancu.