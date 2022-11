David Popovici revine într-o competiție națională. Ultimul test al înotătorilor români înainte de Campionatul Mondial din Australia

Campionatul Naţional de înot în bazin scurt, de 25 metri este programat să se desfășoare în perioada 10 – 13 noiembrie, la Otopeni. David Popovici, multiplu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale și Europene de natație, va participa la Naționale, alături de Robert Glință, Vlad Stancu și Bianca Costea. Este vorba despre cei mai buni înotători ai României, din acest moment. Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, este sigură că la Otopeni va fi o competiție de gală.

„Ce s-a întâmplat în vară la Otopeni a fost un lucru extraordinar, încă simțim în bazin vibrația acelei competiții, acum va fi din nou spectacol”, a spus Camelia Potec.

Pentru sportivii din loturile naționale, această competiție, de la Otopeni, reprezintă o ultimă verificare înaintea Mondialelor în bazin scurt care se va desfășura luna viitoare în Australia. Camelia Potec a precizat că din punct de vedere organizatoric se dorește ca aceste Campionate Naționale în bazin scurt să se ridice la înălțimea așteptărilor. Ea a precizat că dorește să le ofere concurenților un mediu în care să-și poată atinge obiectivele fixate.

„Ne dorim din punct de vedere organizatoric să fim la înălțime, iar din punct de vedere al performanțelor noi ca federație nu putem decât să le oferim sportivilor mediul în care ei să înoate, iar fiecare la nivel de echipe de club are anumite obiective”, a mai spus Camelia Potec.

Obiectivul României la Jocurile Olimpice

Președintele Federației Române a subliniat că pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, este un prilej important pentru a-și testa potențialul înainte de Mondialele din Australia.

„În ceea ce îi privește pe cei care sunt la lotul olimpic sau la lotul național și care participă la Mondialele din Australia, de luna viitoare, ne dorim să-și facă timpii pe care i-au prevăzut în planul de pregătire, pentru că pentru aceștia, naționalele de la Otopeni reprezintă o competiție test”, a mai spus Camelia Potec.

Camelia Potec a mai precizat că își dorește ca echipa României să participe la următoarele Jocuri Olimpice și să câștige cât mai multe medalii de aur. Ea spune că rezultatele bune ale sportivilor, în frunte cu David Popovici, Vlad Stancu, Robert Glință sau Bianca Costea, îi dau încredere că va atinge acest țel.

„Chiar dacă pare că mai este puțin până la JO și pare ușor de realizat, mai este mult de muncă, dar suntem conștienți că avem șanse reale să realizăm acest obiectiv. O medalie olimpică este visul oricărui sportiv, am avut acest vis, am muncit pentru el și am reușit să-l realizez alături de echipa mea, am atins apogeul performanței, ca sportiv. Ca manager obiectul meu rămâne același, dar este alt sentiment, altă stare. Cu siguranță voi fi mândră dacă voi reuși să ating astfel de performanțe și din această postură”, a spus Camelia Potec, conform Digisport.

Programul lui David Popovici la Naționalele de la Otopeni

David Popovici va concura, la Campionatul Național de înot în bazin scurt de la Otopeni, în patru curse care se vor desfășura pe parcursul celor patru zile de concurs. Programul multiplului campion este următorul:

Joi, 10 noiembrie – 100 liber;

Vineri, 11 noiembrie – 200 liber;

Sâmbătă, 12 noiembrie – 100 mixt;

Duminică, 13 noiembrie – 400 liber.