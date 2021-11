O cunoscută stilistă din România a trecut printr-o perioadă de coșmar după ce s-a infectat cu coronavirus

Adina Buzatu a trecut printr-o experiență foarte dură după ce s-a infectat cu coronavirus. Și asta pentru că stilista a avut parte de o formă gravă a bolii, care a făcut-o să sufere foarte mult. A făcut febră mare și abia a putut să bea puțin ceai. Și acum, Adina Buzatu se mai resimte după infectare.

Chinurile prin care a trecut Adina Buzatu după ce s-a infectat cu coronavirus

„După doi ani de zile, timp în care am fost expusă constant și nu am luat acest virus, s-a întâmplat acum când sunt și vaccinată. Tot de la o persoană vaccinată am luat. A fost o formă teoretic ușoară, dar cu febră foarte mare. Am avut opt zile febră 39,5-40. A venit cu tot pachetul de oboseală. Eram într-o stare foarte dificilă. Am avut noroc cu doamna doctor Filofteia Bănicioiu Cijanu și cu doamna doctor Manuela Udrea! Au fost excepționale, m-au tratat și au stat tot timpul la un telefon distanță.

Nu mi-a fost foarte simplu pentru că nu am acceptat ajutorul nimănui pentru a nu împrăștia boala. Am stat singură în casă. La un moment dat nu puteam nici să beau un pahar cu apă sau un ceai, starea nu a fost foarte bună. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine acum”, a povestit Adina Buzatu.

„Mă simțeam foarte obosită”

Stilista a vorbit și despre metodele la care a apelat pentru a se recupera după boală. „Obosesc destul de repede raportat la cât de sportivă eram eu, însă fac exerciții de respirație zilnic. Iau medicamente pentru recuperarea întregului organism, nu doar a plămânilor. Acum aștept să treacă perioada asta post covid și să mă duc la oxigen hiperbaric. Mie îmi folosește de fiecare dată.

Am contactat boala într-un context de boală și sistem imunitar foarte scăzut pentru că mama a fost bolnavă o perioadă lungă de timp și am tras tare să fie ea bine. Normal că m-am consumat. Acum e bine mama, dar la momentul respectiv eram expusă. Mă simțeam foarte obosită. Știu exact de ce și cum l-am luat. Îmi pare rău că după doi ani l-am luat, dar până la urmă bine că mi-am revenit. Mă bucur foarte tare că fiica mea Sara era plecată din țară, ea lucrează la Londra și era acolo. Deci nu a luat contact cu mine, mi-ar fi fost foarte greu dacă ar fi luat și ea”, a mai spus Adina Buzatu.