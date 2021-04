Magda Vasiliu, fostă prezentatoare TV, a vorbit despre divorțul de soțul său și perioada extrem de dificilă pe care a traversat-o în ultima vreme. În urmă cu patru ani, ea s-a mutat în Italia, pentru a avea grijă de băiatul ei grav bolnav. Încercările prin care a trecut Magda Vasiliu și soțul ei au provocat ruptura cuplului.

Magda Vasiliu a vorbit despre divorț

„Este o decizie pe care am luat-o de comun acord si pe care nu îmi doresc sa o comentez pentru că nu este nimic spectaculos. La un moment dată prioritatile se schimbă, ţelurile se schimbă. Aşa cum a fost mutatul in Italia, apoi boala lui Vlad. Probabil că la un moment dat apar tot felul de lucruri asa ca am decis fiecare să mergem pe drumul lui. Dar nu e nimic de ascuns, nimic senzaţional”, a spus Magda Vasiliu în cadrul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV.

Decizia luată de cei doi a fost foarte bine cântărită și este irevocabilă. „Pur şi simplu, e o decizie luată cu maturitate, pentru că nici eu, nici fostul soţ nu mai avem 20 de ani.” Fosta prezentatoare a oferit informații și despre fiul ei, Vlad, care a reușit să treacă peste o boală cumplită.

„În Italia aceasta este normalitatea, de aceea nu mă întorc acasă”

„Vlad e un copil care a depăşit o boală cumplita, dar acum e bine. Si, ca orice copil normal, iese cu bicicleta, iese cu copiii. Şi a căzut. Cum cad toţi copiii. În cazul lui te gândeşti că poate fi mai mult decât atât. A fost un moment dur. Norocul nostru este că totul s-a întâmplat în Italia, unde ambulanta a ajuns în 5 minute.

În 15 minute eram la spital, a fost anesteziat imediat au făcut radiografia şi mi-au spus: „plecaţi cu elicopterul la Roma având în vedere istoricul lui medical.” L-a luat elicopterul, a fost o desfășurare extraordinară de forţe. În Italia aceasta este normalitatea, de aceea nu mă întorc acasă”, a mai spus Magda Vasiliu.