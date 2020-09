A fost o petrecere restrânsă, la care au participat rudele și prietenii apropiați, dat fiind contextul epidemiologic și restricțiile e protecție sanitară impuse de autorități. Chiar și așa, cei doi soți și invitații lor, între care s-au aflat și nașii lor de cununie, Anca Serea și soțul ei, Adi Sînă, s-au distrat ca în vremurile bune. Nu au lipsit nici măcar dansurile pe mese.

Pentru Diana Bart și Mihai Dumitrescu a fost un eveniment important, dat fiind că a fost prilejuit de botezul mezinei lor, Amina Maria. După ceremonia religioasă, cei doi și invitații lor au închiriat trei mese în clubul Loft și s-au pus pe petrecere. Bucuria a fost atât de mare, încât tinerii părinți ai Aminei, nu s-au putut abține și au dansat chiar pe masă, în vreme ce nașa, Anca Serea, filma scena, după cum a relatat cancan.ro.

În luna iulie, prezentatoarea Diana Bart a devenit mamă pentru a doua oară, după ce a născut, prin cezariană, o fetiță perfectă sănătoasă. Vedeta a preferat să nască într-o clinică private din Capitală.

„Mă bucur că suntem bine și multumesc doctorilor pentru implicare, intr-o perioada dificila. Sunt foarte fericita ca totul a decurs cu bine!”, spunea la momentul respectiv, imediat după naștere, vedeta de televiziune.

În timpul sarcinii, Diana Bart a vorbit și despre kilogramele pe care le-a luat în plus, datorită celei de-a doua sarcini. Ea a spus că s-a îngrășat cu 13 kilograme, la fel ca la prima sarcină, însă și-a exprmat speranța să revină în cea mai scurtă vreme la silueta de dinainte de naștere.

„Am fost foarte activă acum, ca și data trecută. Văzută la ecografie, bebelușa seamănă perfect cu Maira când era în burtică. Și, tot ca data trecută, acum am luat în greutate fix 13 kg. Aveam 52 kg, acum am 65 kg. Data trecută, după ce am născut, mai aveam 2 kg în plus, pe care le-am dat jos în mai puțin de o lună, burta mi s-a tras imediat datorită alăptatului. Sper ca și din acest punct de vedere acum să fie la fel”, spunea ea, conform cancan.ro