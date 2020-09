Un bebeluș de șase luni, născut în Statele Unite, este cel mic copil din lume care practică sporturile nautice. Bebelușul, al cărui nume este Rich Humphreys, a intrat în Cartea Recordurilor cu această performanță, dat fiind că s-a dat cu placa înainte de a rosti primele cuvinte.

Un clip cu micuțul care se dă cu placa pe apele unui lac din Statele Unite a fost postat pe rețelele de socializare și a fost răspândite în întreaga lume. Imaginile au apărut pe contul unei publicații online, Povo News.

6-month baby sets world record for the youngest child to water-ski

Rich Humpherys can be seen in the video skiing at Lake Powel on the Colorado River in Utah, USA at the age of 6 months & 4 days in September 2020#RichHumphreys #LakePowel #ColoradoRiver #Utah #UnitedStates pic.twitter.com/YKocEPaoh8

