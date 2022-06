O cunoscută actriță, trântită la pământ de poliție. Jodie Sweetin, din serialul Full House, protesta pentru avort. Video

Actrița Jodie Sweetin, cunoscută din serialul de comedie „Full House” – Casa Plină, așa cum a fost difuzat în România, a fost bruscată și trântită la pământ de polițiștii din Los Angeles. S-a întâmplat în weeken dul trecut, în vreme ce actrița participa la un protest în favoarea dreptului la avort pe o autostradă din Los Angeles, în weekend. Imaginile cu acest incident au apărut în spațiul public și au fost difuzate de NBC News.

Incidentul cu Jodie Sweetin care a fost bruscată și trântită la pământ a fost filmat, iar înregistrarea video a circulat pe rețelele de socializare. În imagini se poate observa cum polițiștii împing o femeie, îmbrăcată în negru, care are un megafon, pe trotuar și o trîntesc la pământ. Agentul de publicitate al actriței Jodie Sweetin a confirmat că aceasta este persoana care apare în videoclip.

Curtea Supremă de Justiție de la Washington a adoptat o decizie prin care anulează la nivel federal dreptul la avort și permite statelor să decidă singure dacă îl interzic sau nu. Acest lucru va avea drept consecine faptul că femeile din statele unde avortul este interzis vor trebui să meargă în alte state, unde procedura e permisă.

În SUA decizia, extreme de controversată a stârnit un val de proteste, iar mai multe localități au avut loc confruntări cu poliția. Susţinătorii dreptului la avort s-au mobilizat proteste față de decizia Curţii Supreme.

Precizările actriței Jodie Sweetin

Într-o declarație transmisă prin intermediul PR-istului său, Sweetin a spus că va „continua să lupte pentru drepturile noastre”.

„Sunt extrem de mândră de sutele de oameni care au venit ieri (sâmbătă – n. red.) pentru a-și exercita drepturile prevăzute de Primul Amendament și pentru a lua măsuri imediate de protest pașnic împotriva nedreptăților uriașe care au fost comise de Curtea Supremă”, a transmis actrița din Full House.

Ea a precizat că va continua protestele până când vocile celor din stradă vor fi auzite, iar autoritățile vor lua măsuri.

„Activismul nostru va continua până când vocile noastre vor fi auzite și se vor lua măsuri. Acest lucru nu ne va descuraja, vom continua să luptăm pentru drepturile noastre. Nu suntem liberi până când TOȚI suntem liberi”, se mai arată în mesajul transmis.

Replica poliției din Los Angeles

Luni, într-o declarație pentru NBC News, poliția din Los Angeles a afirmat că este „la curent cu un clip video în care o femeie este împinsă la pământ de ofițeri care nu permit grupului să intre pe jos și să pe autostrada 101”.

„Forța folosită va fi evaluată în raport cu politica și procedura LAPD. (…) În timp ce națiunea continuă să se lupte cu cea mai recentă decizie a Curții Supreme de Justiție, Departamentul de Poliție din Los Angeles va continua să faciliteze drepturile prevăzute de Primul Amendament, protejând în același timp viața și proprietatea”, a precizat departamentul.

Forța nu era necesară

Persoana care a filmat incidentul, Michael Ade, în vârstă de 32 de ani, a declarat că această confruntare și utilizarea forței nu a fost necesară în cazul de față.

„Sincer, am fost șocat de faptul că ofițerii au împins-o în modul energic în care au făcut-o, deoarece ea încerca să îndrume oamenii să se îndepărteze de autostradă în acel moment. (…) O cunosc personal. Este o prietenă și am fost în stradă protestând împreună. Am cunoscut-o ca fiind foarte vocală în legătură cu pozițiile ei în legătură cu o mulțime de probleme și, evident, iar aceasta este una care îi atinge pe mulți oameni. Nu mă surprinde deloc faptul că a ieșit pe străzi pentru a-și face auzită vocea.”, a declarat Ade.