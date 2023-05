O celebră trupă din România se reunește. Făceau furori în urmă cu 20 de ani, iar acum caută din nou succesul

În urmă cu 24 de ani, trupa Animal X se lansa pe piața muzicală din România. Trei tineri carismatici, Hienă, Șopârlă și Vierme, reușeau la acea vreme să cucerească publicul cu un nou stil muzical. Au reușit în scurt timp să cucerească publicul și să devină celebri, însă drumurile lor s-au separat în 2010.

La mai bine de 12 ani de la destrămarea trupei Animal X, Șerban Copoț, Alexandru Șalaman și Laurențiu Penca vor să readucă formația în atenția publicului. Cei trei artiști au decis de comun acord să o ia pe drumuri separate în 2010, între ei nefiind vorba despre o ceartă.

Artiștii de la Animal X au rămas în relații bune și după destrămarea trupei

Hienă, Șopârlă și Vierme au rămas în relații de prietenie după destrămarea trupei și în fiecare an sărbătoresc împreună ziua în care Animal X s-a lansat. În urmă cu câteva zile a avut loc cea de-a 24-a aniversare, iar Șerban Copoț a făcut o dezvăluire care le dă mari speranțe fanilor. Cei trei artiști discută despre o reunire a trupei Animal X.

„Ieri am sărbătorit 24 de ani de la momentul înființării oficiale a trupei. Așa facem în fiecare an, ne întâlnim.. Evident că ne este dor de stat în studio, de scenă. Noi nu ne-am despărțit, doar am luat o pauză. La un moment dat o să revenim. (n.r. revenirea) o să fie pur și simplu de hobby, cu muzică, care să ne placă în principal nouă, fără să mai căutăm niciun fel de topuri, niciun fel de radiouri, niciun fel de… Acum te ajută online-ul suficient de mult.

Dacă lumea vrea să audă ce este de cântat, te poate găsi și aprecia, fără să mai fi nevoit să apelezi la clasicele metode de promovare. Deci, da! Va fi așa, o muzică de suflet. Nu vom mai căuta acel mainstream. Noi le reorchestrăm de când am trecut la varianta live, am reorchestrat piesele acestea”, a declarat Șerban Copoț, la Antena Stars.

Animal X ar putea fi relansată

Șerban Copoț nu a vorbit despre momentul în care celebra trupă a anilor ’20 se va reuni, însă a precizat că vrea ca acest nou proiect să fie unul perfect. Pe lângă piesele vechi, artistul își dorește să apară pe piața și un nou album Animal X. Consideră că revenirea fără piese noi ar fi o dezamăgire pentru public. Cei trei artiști vor readuce la viață și vechile melodii, care au făcut istorie.

„Noi am început treaba asta de acum mult timp. Și atunci când vom face această revenire, nu va fi în stilul în care este obișnuită lumea, nu ne luăm după nimeni, va fi în stilul nostru.

Probabil că vom și lansa piese noi, o revenire fără un album nou mi se pare, așa, doar să mai faci niște bani. Sunt trupe care au revenit foarte frumos, cu piese noi, și sunt trupe care au revenit doar cântând piese vechi”, a mai spus Șerban Copoț.