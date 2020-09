Democrata Nancy Pelosi continuă să fie preocupată de look chiar și la cei 80 de ani ai săi, ea fiind surprinsă într-o înregistrare realizată de televiziunea americană Fox News în timpul unei vizite la un salon de frumusețe din San Francisco.

Politiciana a fost surprinsă incognito, cu părul ud, traversând salonul de lux din San Francisco, luni dimineața, pentru o ședință de tratament și coafare a părului. Așa după cum se poate remarca, al treilea om în statul american, renumită pentru ținutele ei impecabile, nu poartă mască, pe care o ține însă atârnată la gât.

În San Francisco, saloanele de frumusețe s-au redeschis pe 1 septembrie, după ce fuseseră închise neîntrerupt din luna martie, când s-a declanșat pandemia, și acceptă în prezent să ofere servicii cosmetice numai pe bază de programare.

Proprietara salonului, Erica Kious, a declarat marți pentru Fox News că a primit mesaj, duminică noaptea, de la o angajată din domeniu, în care a fost informată că asistenta lui Pelosi a anunțat că aceasta are nevoie de o ședință de coafură. Kious a mai precizat: „parcă am primit o palmă peste față atunci când am văzut-o intrând și purtându-se nonșalant, fără a mai lăsa pe nimeni înăuntru cu ea. Nu mi-a venit să cred că nu purta mască, însă se presupune că trebuie să ascultăm de această femeie, nu? E pur și simplu deranjant”.

Pelosi nu a comentat imediat incidentul, însă ulterior purtătorul ei de cuvânt, Drew Hammil, a declarat pentru Fox News, că lidera Camerei Reprezentanților poartă întotdeauna mască și respectă reglementările în vigoare legate de pandemie.

Interesant este că Nancy Pelosi a susținut în mod repetat purtarea măștilor, solicitând Centrelor de control și prevenție a bolilor să oblige americanii să poarte mască. „Coronavirusul este cel mai mare dezastru cu care țara noastră s-a confruntat vreodată. Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a riposta în fața acestei crize și a reveni la muncă în siguranță. Americanii merită asta”, a spus aceasta într-un mesaj postat pe Twitter, în luna mai, relatează Conservativedailynews.com.