O călătoria cu trenul Cluj – Constanța durează 16 ore în „condiții sub orice critică”. CFR a găsit vinovatul: canicula

În România anului 2022 un tren de la Cluj-Napoca la Constanța face aproape 16 ore, cam cât durează un zbor cu escală până la Los Angeles. Trenurile sunt dintotdeauna cele mai rapide şi comode mijloace de transport, iar odată cu trecerea timpului, marile companii ale lumii au fabricat modele tot mai performante. Printre cele mai rapide trenuri din lume se numără trenurile de mare viteză din Franța, Spania, Italia, China și Japonia.

În România nici vorbă de trenuri rapide până 2050 dacă vom avea acest noroc

Trenurile de mare viteză, pe care vom circula, cu puțin noroc, le vom avea abia în 2050. Între timp, reprezentanții CFR dau vina pe canicula care curbează șinele și încetinește garniturile.

Dacă în Italia, cel mai rapid tren pus în funcțiune încă din anul 1993, are o viteză de maximum 300 kilometri pe oră și 72 de conexiuni zilnic între Milano, Roma și Napoli, în România pe traseul Cluj-Constanţa se fac 16 ore în condiții greu de suportat.

Recordul absolut îl deține traseul din inima Ardealului spre litoral

„De-aici am pornit și am ajuns în 12 ore, dar condițiile au fost precare, era cald, am mers la clasa a doua. Călătoria a fost praf, condițiile sunt sub orice critică, nimic bun. Toaleta a dat pe-afară în vagon, n-am putut sta în vagon”, a povestit un călător.

Aşadar, o călătorie cu trenul din orașul Cluj-Napoca până la Constanța durează cam tot atât le-ar lua călătorilor să ajungă cu un zbor cu escală la Los Angeles sau Zanzibar. Călătorii spun că și condițiile sunt sub orice critică și au avut parte de „peripeții”.

Trenul de la Sibiu face 8 ore. Acesta a pornit din gară la ora 13:40 și va înainta cu viteză redusă spre litoral din cauza șinelor încinse de soare: Ajunge în București la 11 și în Constanța la 6 dimineața.

„E mult, e foarte mult, având în vedere că alte țări fac traseul ăsta în 2-4 ore, noi facem triplu, e aiurea. E groaznic, ori e îngrozitor de cald, ori e îngrozitor de frig. Dau aerul condiționat mult prea tare și dacă le zici să îl oprească nu îl opresc”.

Trenuri „directe” spre litoral

Turiştilor li s-au pus la dispoziţie 40 de trenuri ce asigură zilnic legături directe din toată ţara cu staţiunile de la Marea Neagră şi cu Delta Dunării din data de 10/11 iunie până pe 11/12 septembrie 2022, a informat CFR Călători.

Astfel, timp de trei luni, 30 trenuri directe (15 dus/15 întors, inclusiv ramurile aferente) care pornesc din principalele oraşe vor avea ca destinaţie/plecare litoralul românesc, din care 18 trenuri (9 dus/9 întors) au ca destinaţie/plecare Mangalia.

Trenurile IR 1992 şi IR 1990 Timişoara Nord/Reşiţa Nord – Mangalia şi retur au în compunere şi vagoane de dormit climatizate, iar trenurile IR 1941 şi IR 1942 Satu Mare/Baia Mare/Cluj Napoca/Târgu Mureş – Mangalia şi retur au vagoane prevăzute cu spaţiu amenajat pentru activitatea de bar. Însă, călătorii încep deja să aibă plângeri legate de trenurile care duc la mare și durata călătoriei, relatează stirilekanald.ro.