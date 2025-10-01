O bază militară din Franța, survolată de drone. Incidentul, la finalul lunii septembrie

Drone neidentificate au survolat toate unitățile bazei militare Mourmelon-le-Grand din Marne, Franța, unde se află sediul celui de-al 501-lea Regiment de tancuri de luptă, potrivit cotidianului regional L'Union.

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică, 21 septembrie, spre luni, 22 septembrie, au declarat pentru AFP oficialii militari. Informația a fost confirmată joi de Delegația Militară Departamentală.

Potrivit sursei citate, au fost observate aparate de zbor de mici dimensiuni, care nu erau însă „drone pilotate de către militari”. Baza militară și-a întărit imediat măsurile de securitate. În 2024, aici au fost instruiți militari ucraineni în Grupul Operativ „Champagne”.

În Franța, la fel ca în majoritatea țărilor europene, folosirea dronelor civile deasupra bazelor militare este strict interzisă. Zborurile neautorizate deasupra unor instalații sensibile sunt considerate o amenințare la adresa securității naționale și pot fi sancționate sever, de la amendă până la închisoare.

Des drones suspects ont été repérés au-dessus du camp de Mourmelon-le-Grand dans la Marne dans la nuit de dimanche à lundi pic.twitter.com/Kg5fWQy2Il — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2025

În ultima lună, mai multe țări europene au raportat zboruri ale unor drone neidentificate deasupra unor instalații civile și militare sensibile. Aceste incidente, semnalate în Scandinavia, Polonia și statele baltice, au dus la închideri temporare de aeroporturi, anulări de zboruri și intensificarea patrulelor aeriene.

În NATO, numeroși oficiali suspectează că Rusia se află în spatele acestor acțiuni, considerate operațiuni hibride menite să testeze reacția apărării europene.

Parchetul din Brest a anunțat miercuri deschiderea unei anchete după ce Marina franceză a semnalat un petrolier staționat în largul parcului eolian Saint-Nazaire. Nava, denumită „Pushpa” sau „Boracay” și înregistrată sub pavilionul Beninului, este suspectată că ar fi implicată în survolările cu drone care au perturbat traficul aerian în Danemarca, transmite AFP.

„Având în vedere că s-a deschis o anchetă, nu putem comunica cu privire la acest caz”, a anunțat Prefectura Maritimă a Atlanticului.

Nava face parte din flota-fantomă prin care Kremlinul încearcă să ocolească sancțiunile occidentale asupra petrolului.