O „armată" de ucraineni a trecut granița din N-V României. Zeci de morți







De la izbucnirea războiului din Ucraina și până în prezent, peste 26.000 de cetățeni ucraineni au fost depistați la frontiera de nord a României. Majoritatea au cerut o formă de protecție.29 de ucraineni și-au pierdut viața în încercarea de a traversa râul Tisa sau Munții Maramureșului.

5.000 de ucraineni au fost depistați la frontiera de nord a României. În primele șapte luni ale anului. Cifra a fost comunicată de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Oamenii au încercat să intre în România pe cei 366 de kilometri de graniță cu Ucraina. În aceeași perioadă a anului trecut, 6.700 de persoane au trecut ilegal această graniță.

Cetățenii ucraineni ajunși în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special. Adaptat situației generate de războiul . În locul procedurilor obișnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceștia pot solicita mecanismele existente pentru protecție. Principalul instrument este protecția temporară.

Polițiștii de frontieră spun însă că s-au confruntat și cu situații în care cetățeni ucraineni, după ce au obținut protecție temporară, s-au întors în Ucraina. Pentru a reveni în România, însoțind alți conaționali. În trei astfel de cazuri, ucrainienii care au jucat rol de călăuze au fost arestați preventiv. Pentru trafic de migranți.

150 de ucraineni, în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente O astfel de situație au trăit polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului. Ei au descoperit cinci cetățeni ucraineni care au traversat Munții Maramureșului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani. Care era deja beneficiar al protecției temporare în România. Și care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile.