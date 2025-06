O anchetă jurnalistică dezvăluie potențiale legături ale Telegram cu FSB

Jurnaliștii de la IStories au publicat o investigație intitulată „Cum este conectat Telegram la FSB”. Aceasta relevă că o parte din infrastructura serverului Telegram este gestionată de o companie care a colaborat cu FSB. Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie, a recunoscut că evită utilizarea telefoanelor, considerând că acest lucru îi poate afecta „viața privată”, potrivit The Moscow Times.

Ancheta subliniază că cei care întrețin infrastructura secretă a serviciilor speciale ruse, folosită pentru a supraveghea cetățenii, sunt responsabili pentru funcționarea programului serviciului de mesagerie.

Autorii investigației au descoperit că o parte din infrastructura serverului de mesagerie este administrată de o companie al cărei proprietar principal a fost Vladimir Vedeneev, partener al fraților Durov (Pavel Durov fiind actualul șef al Telegram) încă din perioada VKontakte, o altă rețea socială fondată de aceștia.

Conform IStories, această companie oferă servicii de instalare și întreținere pentru sistemele FSB utilizate în supraveghere.

Serviciul de presă al serviciului de mesagerie a declarat pentru BBC că firma „are contracte cu zeci de furnizori de servicii din întreaga lume”, dar niciunul dintre aceștia „nu are acces la datele Telegram sau la infrastructura confidențială”.

„Toate serverele Telegram sunt deținute de Telegram și sunt întreținute de angajații săi. Accesul neautorizat nu este posibil. Serviciul de mesagerie nu are angajați sau servere în Rusia.

De-a lungul istoriei sale, serviciul de mesagerie nu a transmis niciodată mesaje personale către terți, iar criptarea sa nu a fost niciodată compromisă”, a afirmat serviciul de presă al aplicației într-un comentariu pentru Vot Tak.

Vladimir Vedeneev a declarat pentru Varlamov News că „toate echipamentele Telegram sunt izolate și gestionate de serviciul de mesagerie”, subliniind că compania sa nu a folosit echipamentele pentru a analiza, filtra sau monitoriza traficul Telegram.

Pavel Durov a menționat că folosește extrem de rar telefonul, afirmând: „Nu port un telefon cu mine pentru că mi se pare extrem de deranjant”.

Telegram founder Pavel Durov has effectively been under house arrest in France since he was arrested there ten months ago. For the first time, he explains why.

(0:00) Being Arrested in France (10:57) France’s Attempt to Humiliate and Tarnish Durov (15:54) Did the Russian… pic.twitter.com/mTfNak10eK

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 9, 2025