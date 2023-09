Fostul nutriționist al lui Hagi, necruțător cu Simona Halep: Nu concurează pe nasturi

Cristian Mărgărit a afirmat că sportivii poartă responsabilitatea pentru substanțele găsite în corpul lor și nu contează scuzele pe care le pot aduce ulterior atunci când sunt depistați pozitiv la testele antidoping.

Simona Halep, 31 de ani, a primit o suspendare de patru ani din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea în Tenis (ITIA).

Asta după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat în cadrul unui test antidoping efectuat în octombrie 2022. După anunțul acestei decizii, Simona Halep a susținut că a consumat, fără să știe, un supliment contaminat cu această substanță interzisă, produs în China.

„Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă prin fabricile de suplimente. Și pentru părerologii care habar nu au despre ce vorbesc, dar au opinii și dau verdicte.

Lucrez în domeniu de peste 20 de ani, iar în ultimii 10 cu sportivi de performanță, inclusiv la nivel internațional. Am vizitat fabrici de suplimente, am fost la târguri și conferințe de suplimente și farmaceutice în acești ani. Am stat de vorbă cu specialiști”, a declarat nutriționistul Cristian Mărgărit.