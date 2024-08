Nuntă ca-n povești în politică. Petrecere de patru zile pentru liderul opoziției și partenerul său

Atena. Nuntă ca-n povești pe scena politică din Grecia, Liderul principalului partid de opoziție își unește destinele cu partenerul său, în cadrul unei ceremonii care va dura patru zile.

Stefanos Kasselakis, liderul partidului SYRIZA, a organizat o petrecere nupțială fastuoasă, împreună cu alesul său, Tyler McBeth. Evenimentul care a atras atenția către scena politică se va desfășura în orașul-port Chania (Hania) din vestul Cretei.

Punctul culminant al acestei petreceri va fi un „schimb de jurăminte” între Stefanos Kasselakis și partenerul său Tyler McBeth. Ei au ales să-și unească destinele, la petrecerea de nuntă, în fața prietenilor, familiei și invitaților, după cum relatează tovima.com.

Potrivit presei din Grecia, cei doi au evitat o căsătorie civilă, la vreo primărie, Grecia fiind o țară conservatoare în această privință. O lege adoptată în februarie anul trecut permite legalizarea căsătoriei între persoanele de același sex. Cu toate acestea cei doi se vor limita la un schimb de jurămite pentru a nu da naștere la controverse.

De altfel, petrecerea de nuntă a suscitat un interes major. Rețelele de socializare au fost inundate cu imagini ale liderului opoziției și a partenerului său. Presa locală a dat detalii despre programul evenimentului, prezentând inclusiv lista invitaților și meniul cinei.

Stefanos Kasselakis and Tyler Macbeth's Enchanting Wedding at the Botanical Park of Platanias https://t.co/1ixAizlgF9 pic.twitter.com/vxQCJmpGxn

— Greek City Times (@greekcitytimes) August 30, 2024