Alain Delon, „de dreapta și punct”. Ce spunea despre gay, femei și hărțuire

Alain Delon: „Oamenii pot spune ce vor, m-am obișnuit. Dar despre cariera mea nu este nimic de spus. Este ireproșabilă!”

S-a încercat implicarea lui Alain Delon în scandalul MeToo

Astfel le-a răspuns marele actor francez celor care au încercat să-l târască în noroiul „MeToo” și să-l „anuleze”, atunci când organizatorii Festivalului de la Cannes au decis să-i dea premiul pentru întreaga carieră, în 2019, după ce primise, în 1963, cea mai înaltă distincție a festivalului pentru memorabilul rol din „Ghepardul”, în regia lui Luchino Visconti, după cartea lui Lampedusa.

Dar Alain Delon nu era un om obișnuit să tacă. Așa că a fost atacat, de organizații feministe din Statele Unite, care au încercat să-l acuze de diverse incorectitudini politice.

„Nu sunt împotriva căsătoriei gay, nu-mi pasă: oamenii ar trebui să facă ce vor”, a spus actorul pentru Journal Du Dimanche. „Dar sunt împotriva adopției de către două persoane de același sex”, a încheiat Delon discuția despre opiniile sale cu privire la problemele LGBT.

„Nu am hărțuit o femeie în viața mea. Ele, totuși, m-au hărțuit foarte mult”

Pentru același ziar, a vorbit și despre acuzațiile că ar fi fost violent cu femeile. „Am spus că am pălmuit o femeie? Da. Și ar fi trebuit să adaug că am primit mai multe palme decât am dat vreodată.

Alain Delon a spus că este „de dreapta, punct”. Și că nu a fost un susținător al extremei drepte.

Acuzațiile fuseseră lansate de Melissa Silverstein, fondatoarea grupului de susținere a femeilor Women and Hollywood, care insistă pentru discriminarea pozitivă a femeilor. „Festivalul a încercat cu adevărat să facă progrese mari în organizarea și... anul acesta au dublat numărul de femei în competiție”, a declarat, atunci, Rhona Richford, jurnalist de la Hollywood Reporter cu sediul în Franța. „Și așa cred că a face asta pe de o parte și a te întoarce și a da acest premiu pe de altă parte arată doar o eroare de judecată”, a mai susținut activista.

Alain Delon, apărat de organizatorii Festivalului de la Cannes: Un actor magnific care a modelat cinematografia

Însă organizatorii festivalului de la Cannes și-au apărat elegant alegerea, spunând că Alain Delon „nu este perfect”, dar este un actor recunoscut în toată lumea pentru cariera sa.

„Nu îi dăm Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat directorul festivalului Thierry Fremaux. „Ceea ce spune Alain Delon este propria lui opțiune, fie că suntem de acord cu el sau nu”, a declarat, tot atunci, actrița franceză Virginie Ledoyen, președinta juriului care a acordat premiul „Queer Palm” de la Cannes pentru filme relevante pentru LGBT.

„Este un actor magnific care a modelat cu adevărat cinematografia”, a mai spus aceasta, punând capăt oricăror speculații.