Biroul municipal al PNL a decis ca Stelian Bujduveanu, consilier general al Municipiului Bucureşti să fie viceprimar al Capitalei, a anunţat colegul său de partid şi contracandidatul său Cătălin Deaconescu.

Cine este beizadeaua propusă de PNL

Despre Bujduveanu a scris PSnews: Despre Bujduveanu am aflat că este fiul proprietarilor Hotelului Richmond, din Mamaia, ajuns din Constanța la București pentru a urma cursurile Facultății de Drept, din cadrul Universității București. Model clasic de beizadea, Bujduveanu reușește, cu banii părinților, să se impună pe listele PNL București pe un loc eligibil la alegerile pentru Consiliul General, candidând fără sprijinul organizației. Cu ambiții mari și sprijinul părinților, se pare că presedintele TNL București, în vârstă de 30 de ani, își dorește sa intre în cursa pentru primăria sectorului 3, la următoarele alegeri locale. De menționat este faptul că, Bujduveanu s-a aflat recent într-un scandal intern, fiind acuzat de colegii lui că are probleme comportamentale și că abuzează de funcția de președinte al organizației pe care o conduce.

La Constanta , familia Bujduveanu detine cateva firme in zona turismului. In 2018 , familia Bujduveanu a vrut sa vanda hotelul Richmond cu aproximativ 5 milioane euro. Nu a gasit cumparator. Mai au si SC.RICHMOND EVENTS.SRL – firma de organizari evenimente. Aici conduce Bujduveanu Demeca Kirana. Hotelul este pe mana lui Aurica Bujduveanu.Clanul Bujduveanu detine o vila gen bloc pe strada Alexandru Puskin – vizavi de Casa Casatoriilor. In ,,blocul” familiei locuieste Gheorghe si Aurica Bujduveanu si Demeca Kirana (fosta Bujduveanu). Stelica a locuit aici pana in 2015 cand a plecat sa se ocupe de politica la Bucuresti, scria Constanța Reală.

Bujduveanu va face o echipă cu Nicușor Dan și Vlad Voiculescu

Astăzi Biroul Municipal PNL a decis că un alt liberal este mai potrivit pentru această funcție. Respect decizia partidului, îl felicit pe Stelian Bujduveanu și îi urez succes în mandatul următor, a anunțat Cătălin Deaconescu, consilier PNL.

Şi continuă: „În ceea ce mă privește voi rămâne liberal și mă voi bate în continuare pentru proiectele pe care le-am propus, atâta vreme cât PNL va mai avea nevoie de expertiza mea. Mulțumesc celor care m-au încurajat și susținut în acest demers, din interiorul PNL dar și celor din societatea civilă. Continuam împreună”, a mai scris Deaconescu pe contul său de Facebook.