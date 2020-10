Nicolae Robu și-a dat demisia la două zile după alegeri, iar în locul lui a fost numit Alin Nica, un tânăr liberal cu ambiții foarte mari.

După ce a fost validat ca președinte interimar al PNL Timiș, Nica a trecut direct la atacul frontal împotriva unor lideri celebri la vremea lor, precum fostul deputat PDL, iar mai apoi PNL, Alin Popoviciu, Cosmin Buboi, Nicolae Bitea sau Călin Roman. Nici mai mult, nici mai puțin, Nica le-a cerut celor patru să se retragă de pe lista de consileri locali, în caz contrar vor fi dați afară din partid, iar mandatele lor, obținute la alegerile locale, nu vor mai fi validate.

„Le-am cerut colegilor Alin Popoviciu, Cosmin Buboi, Nicolae Bitea şi Călin Roman să se retragă până luni la ora 12. În caz contrar, vom trece la excluderea lor. Motivele sunt multiple şi sunt legate în primul rând de faptul că au adus deservicii partidului prin imaginea lor, prin lucrurile care au apărut în presă despre aceste persoane. Vrem să schimbăm modul de a face politică. Toți cei din nucleul zero trebuie să își asume eșecul alegerilor în Timișoara, așa cum au făcut-o Nicolae Robu și Dan Diaconu. Problemele de imagine nu trebuie să mai afecteze credibilitatea PNL și a candidaților filialei. Dacă am face altfel, ar însemna doar să băgăm gunoiul sub preș, iar în politică trebuie să avem responsabilitate și asumare”, a declarat Alin Nica, care a fost ales ca președinte al Consiliului Județean Timiș.

Cei patru vizați erau considerați ca fiind consilierii lui Nicolae Robu, și sunt considerați direct răspunzători pentru rezultatul dezastruos obținut de partid în cursa pentru Primăria Timișoara.

Scandalul de la Timișoara, declanșat de Alin Nica a făcut ca doi dintre cei vizați să se retragă la scurt timp. Este vorba despre Nicolae Bitea și Cosmin Buboi, care respectă disciplina de partid și au făcut un pas în spate.

Alin Popoviciu și Călin Roman au precizat că nu renunța la mandatul de consilier local, proaspăt obținut, și preferă să fie exluși din partid. Pe vremea președintelui Traian Băsescu, Alin Popoviciu era un ăion important al Partidului Democrat. Popoviciu a declarat că nu a greșit cu nimic și că dacă va fi exclus, toți timișorenii vor asista la un declarații incendiare, pe care le-a numit ”delicii”.