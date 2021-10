Numerele de la Joker au apărut înainte de extragere, pe site-ul Loteriei! Nu este eroare

Duminică, 3 octombrie 2021, milioane de români au șansa de a câștiga reportul la categoria I a jocului Joker, care depăşeşte 30,24 milioane de lei, adică peste 6,1 milioane de euro. Pentru cei care nu știu ce numere să aleagă sau nu cunosc modul în care se joacă la Joker, Loteria Română are o secțiune specială pe site-ul oficial.

Dacă la categoria I a jocului Joker, reportul depăşeşte 30,24 milioane de lei (peste 6,1 milioane de euro), la Loto 6/49, aceeaşi categorie poate aduce 5,5 milioane lei (peste 1,11 milioane de euro). Astfel, la extragerile loto de duminică, 3 octombrie, Loteria Română poate face foarte fericiți câțiva români.

De asemenea, cei care sunt în căutarea marii lovituri financiare cu numerele de la Joker trebuie să știe că și la categoria a II-a există un premiu consistent. În prim-plan apare un report de peste 527.700 de lei, adică aproximativ 106.700 euro.

Mai departe, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,47 milioane de lei. Asta înseamnă peste 500.000 de euro! Pe site-ul Loteriei Române s-a mai anunțat că la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 24.200 de lei.

Un jucător la loto a câștigat la Timișoara

În același timp, la categoria I de la Loto 5/40 este disponibil un report de peste 288.000 de lei, adică peste 58.300 de euro. La categoria a II-a este în joc un report de 16.000 de lei.

Sursa citată amintește că duminică, 3 octombrie 2021, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 septembrie 2021 au fost acordat 20.854 de câştiguri în valoare de peste 1,36 milioane lei.

În acest context, amintim că la tragerea Super Noroc de joi, 30 septembrie 2021, la categoria I a fost înregistrat un câştig în valoare de 221.746,80 de lei. Fericitul câștigător a jucat biletul la o agenţie din orașul Timişoara.

Mai trebuie spus că la tragerea Joker de joi, 30 septembrie 2021, la categoria a III s-a înregistrat un câştig în valoare de 120.571,64 de lei (n.r. – la o agenţie din Hunedoara).

„Cum se joacă Joker

În cazul jocului JOKER, varianta simplă este formată din 5 numere diferite din domeniul 1-45, plus un număr din domeniul 1-20. O varianta simplă se poate juca prin marcarea celor 5 numere în câmpul 1 al oricăreia dintre zonele A și B și a unicului număr jucat în câmpul 2 corespunzător zonei în care s-au marcat cele 5. Pe orice bilet se pot juca 1 sau 2 asemenea variante.

Cum se joacă noroc plus

Jocul NOROC PLUS se poate juca numai pe bilete JOKER completate cu variante JOKER; nu este posibil să se joace NOROC PLUS fără a juca și JOKER. În momentul acceptării unui bilet JOKER, simulatorul produce un număr întâmplător de 6 cifre, care este numărul NOROC PLUS.

Participantul poate juca un număr NOROC PLUS sau mai multe, până la 64.000 de numere. Atunci când optează pentru mai multe numere, acestea vor fi, de fapt, un interval de numere consecutive care începe cu numărul întâmplător generat de simulator.

Pentru a opta pentru jocul NOROC PLUS participantul are la dispoziție câmpul de la partea de jos a biletului JOKER, unde trebuie să marcheze cel puțin o căsuță. Semnificația numerelor din acest câmp este de factor de repetare pentru jocul NOROC PLUS. Acest factor de multiplicare se completează astfel:

– în partea stângă (căsuțele de la 1 la 8) participantul poate marca o singură cifră sau niciuna

– în partea dreaptă (căsuțele notate cu 5, 8, 10, 20) se pot marca 4, 3, 2, 1 sau nici o căsuță; factorul de multiplicare maxim se obține prin înmulțirea numărului celui mai mare din partea stângă cu toate cele patru numere din partea dreaptă″, se arată pe loto.ro.

Astfel, pe site-ul Loteriei Române puteți simula o extragere la Joker, dar și la alte jocuri. Cine știe, poate chiar numerele extrase la simulare vor fi numerele câștigătoare…