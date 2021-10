Nume celebre printre românii care au beneficiat de vaccinarea fictivă. Decizia pe care au luat-o judecătorii

Zeci de români au cerut certificate fictive de vaccinare anti-COVID. Printre aceștia se află membri ai unui lot olimpic şi un subofiţer de la Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Prahova, se arată în motivarea Tribunalului Prahova. Magistrații au dispus cercetarea sub control judiciar a celor patru inculpaţi reţinuţi în dosarul vaccinărilor fictive.

Un subofițer de la Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Prahova, beneficiarul unei vaccinări fictive

În document sunt transcrise interceptări ale unor discuţii purtate de către inculpaţii din dosar, în urma verificărilor stabilindu-se că una dintre persoanele care au beneficiat de vaccinarea fictivă este subofiţer în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Prahova.

„La data de 04.08.2021, ora 15:47:57, XX şi XX poartă următoarea discuţie telefonică:

‘XX: Nu, alea care ţi-am dat eu. X, XX şi soţii care ţi-am zis eu… X, ştii tu … PAŞAPOARTE…ăştia doi şi cu ăia doi..

XX: Ăştia să fie cu Pfizer, nu cu AstraZeneca că nu avea.

XX: Mai am pe ăia cinci cu AstraZeneca, trebuie să îi rezolvăm şi pe ăia, cum-necum!

XX: Stai să vedem, s-a făcut cerere, dar stai, că X e finuţă, dar depinde şi ea de alţii… ‘

Din adresa transmisă de INSP a rezultat faptul că la data de 18.08.2021, la CMI XX figurează vaccinaţi soţii XXX, CNP …… şi XX, CNP 2……., aceasta din urmă ocupând funcţia de subofiţer în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Prahova”, precizează sursa citată.

De asemenea, printre solicitanţi se află şi membri ai unui lot olimpic, se arată în documentul citat:

„În data de 12.07.2021, ora 17:57:57, … a fost contactat de către XX şi au purtat următoarea discuţie:

XXX: Alo? Da!

XX: Salut! De la Sinaia te sun. Ţi-am trimis..

XXX: Da…

XX:… pentru mine şi soţia…Şi ţi-am trimis şi pentru nişte…pentru naşii mei…şi…naşii nu mai vor, că..s-au speriat că durează, că face, că drege, că io cu naşi-miu suntem la lotul olimpic şi noi tre’ să avem vaccinuri că avem deplasare în China.

XXX: Ştiu, am înţeles…el mi-a zis când m-a sunat astăzi că miercuri mă sună pentru joi, să zică la ce oră şi unde…că e altă locaţie acum.

XX: Am înţeles…haideţi..

XXX: E de ajuns să vii, decât de prezenţă şi atât..

XX: XXX : Am înţeles

XXX: Dacă (neinteligibil), bine, dacă nu…ne auzim miercuri şi…

XX: A…deci s-ar putea să poată, să facă treaba bună totuşi…

XXX: Da!… Aşa mi-a zis astăzi, că m-a mai sunat…şi de la Sinaia o grămadă..

XX: Păi da.. Deci rămâne pă miercuri? pă la ce oră?

XXX: Miercuri mai mă suni pă după-masă, ca să-ţi spun la ce ora.

XX: Bine! Eşti boier! Hai, Doamne-ajută! Să rezolvi, că altfel m-ai ..m-ai băgat în…

XXX: Ce, io nu vreau?

XX: Hai! Mersi! Salut!

XXX: Hai!

La data de 14.07.2021, ora 15:11:00, XX îl sună pe acesta să confirme faptul că el este încă interesat de vaccinarea fictivă, însă naşul său, un domn pe nume X, deşi plătise pentru obţinerea a două adeverinţe fictive, ‘îşi vrea banii înapoi'”, arată anchetatorii.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au efectuat, în data de 14 octombrie, 17 percheziţii domiciliare şi la sediile centrului de vaccinare şi ale cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie vizate în cauză, fiind puse în aplicare 35 de mandate de aducere emise pe numele inculpaţilor şi suspecţilor.

Patru persoane au fost reținute

În urma audierilor, patru persoane au fost reţinute, instanţa dispunând cercetarea sub control judiciar, conform Agerpres.

În acest dosar se fac cercetări cu privire la infracţiunile de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals informatic şi uz de fals.