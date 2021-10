Dan Negru, anunțul pe care românii îl așteaptă cu sufletul la gură. Ce se întâmplă cu Revelionul. E vâlvă mare la Antena 1

Dan Negru revine cu o ediție incendiară a Revelionului 2021. Acesta a anunțat că deja a sunat artiștii, iar un nou concept va bucura românii din toată țara.

„Pot să confirm faptul că se face al 22-lea Revelion! E complicat pentru că trebuie să vedem de pe o zi pe alta ce se întâmplă. Dar am decis ca Revelionul lui Negru să se facă și anul acesta.Am și văzut că au început deja să se viralizeze meme-urile despre asta. Am sunat la primii oameni, dar depindem foarte mult de tot ce se întâmplă cu regulile acestea sanitare. Și, pentru că e ticsit online-ul de întrebarea: «Ce faceți de Revelion?», pot s-o confirm: «Hai tot cu mine și a 22-a oară!»”, a spus prezentatorul.

Audiența va rupe, BBC pe locul 2

Rating-ul BBC este greu de egalat, dar producătorii cu prezentatorul s-au gândit ca anul acesta să vină cu un concept unic pentru a îi întrece pe englezi în audiență. Miza este enormă, iar artiști cu nume mari deja au confirmat prezența la Revelionul lui Negru.

”O să fie niște momente speciale. O să fie prezente și niște nume mari internaționale, nu știu dacă neapărat acolo în platou, dar cu siguranță pe ecrane. Am convenit deja! N-am avut până acum așa ceva.

Încercăm următoarea chestie: anul trecut, Revelionul acesta, a fost al doilea din Europa ca audiență după BBC, așa că miza pe care mi-am pus-o anul acesta e să-i băț pe englezi. Da, deci, target-ul pe care mi l-am pus este să fim peste BBC”, a mai spus Dan Negru pentru cancan.ro

Dan Negru, unul dintre cei mai bine plătiți prezentatori

”Nu iau 40 mii de euro pe luna din tv așa cum zic azi ziarele. N-o face niciunul dintre noi pentru că publicitatea nu suportă așa ceva, dar și pentru că meseria mea, de “prezentator tv” a dispărut. Ea există doar că să justifice eșecurile. Pe cât de mult se vorbește despre rolul lui Mircea Radu în eșecul “Ie Românie” pe atât de puțîn se vorbește de rolul lui Cosmin Cernat în succesul “Exatlon”.

Am un job de acar Păun. Când într-un accident feroviar petrecut la Buzău au murit 66 de oameni a fost găsit un singur vinovat: Ioan Păun, un acar. De Revelion, un ziarist mi-a spus că nu va da știrea “Negru lider de 18 ani” dar că are pregătită prima pagina pentru când va fi “Negru, prima data înfrânt de Revelion”. Meserie de acar Păun în care nu câștigam 40 mii/luna nici eu, nici Esca, nici Cabral și nici Răduleasca”, a povestit el.

Prezentatorul a avut un mesaj pe rețelele de socializare pentru internauți după ce s-a vehiculat că primește sume colosale pentru emisiunile pe care le face.

„A apărut azi un alt clasament al salariilor în televiziune și m-am văzut pe locul doi după Esca…???. NU! Nu iau 135 mii de euro/sezon, după cum sunt sigur că nici Esca nu ia milionu pe an pe „fluturaș”. Dar dacă e atâta interes înseamnă că o să fie cool ziua în care o să-mi arăt ”fluturașul” de Revelion”. Totuși, într-una dintre cele mai sărace piețe de publicitate din Europa, cum e cea din România, sunt oameni care apar la televizor pe un salariu comparativ cu cel al lui Richard Quest de la CNN.

Richard Quest în America, pe o piață de publicitate de vreo 200 miliarde și ai noștri aici, pe una de nici juma de miliard… Quest are una bună despre bani: „Dacă vrei să ştii ce părere are Dumnezeu despre bani, uită-te la ce fel de oameni îi dă” ???”, a spus acesta.