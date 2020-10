Maria Buză, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, a trecut prin momente cumplite când își aducea pe lume primul copil. Recent, Maria Buza a povestit că a fost la un pas de moarte când și-a născut primul copil.

Momentul în care se naște un copil ar trebuie să fie unul dintre cele mai fericite și copleșitoare momente din viața a doi oameni. Cu toate acestea, pentru Maria Buză și soțul ei, ziua în care a trebuit să aducă pe lume primul copil a reprezentat o luptă cu moartea, scrie SpyNews.

Starea artistei era una critică

În clipa în care erau la un pas de a deveni părinți, medicii și-au dat seama că starea artistei este una critică, fiind la un pas de a muri fie ea, fie bebelușul încă nenăscut.

„Soțul meu George a fost săracul pus într-o situație dificilă ce numai în filme poate sau în cărți întâlnim. Ziua în care el ar fi trebui să fie cel mai fericit, a și fost până la urmă, a început destul de greu. A început cu o întrebare: „Ce salvăm, copilul sau mama?”. La momentul acela a zis mama, m-am bucurat”, a declarat Maria Bună în cadrul unei emisiuni tv.

Maria Buză, falimentată de pandemie

Din punct de vedere profesional, Maria Buză trece prin momente grele. Pandemia de coronavirus a lovit-o din plin și din câte afaceri avea, a rămas fără nimic. A renunțatat și la cele două restaurante pe care le avea, iar din spectacole nu mai câștigă niciun venit, deoarece s-au suspendat toate.

„Acolo mi-am petrecut ultimii mei ani din viaţă. Patru ani din viaţa mea am stat şi m-am chinuit acolo şi am făcut tot ce am crezut eu că pot face şi m-am străduit cu toată fiinţa mea şi cu toate buzunarele mele, cu toate portofelele mele, şi cu toate conturile mele, să aduc lume cât mai multă în restaurant. Din păcate atât a fost să fie. Pandemia a reuşit să mă pună la pământ şi să închidem afacerea. Am predat spaţiul”, a mărturisit Maria Buză pe canalul de YouTube al lui Marius Manole.