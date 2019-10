Asta îi poate da speranțe lui Liviu Dragnea, chiar dacă decizia se referă la alte două cazuri: dosarul judecătoarei Camelia Bogdan și dosarul deputatului Octavian Goga. Componența completurilor de 5 a fost stabilită de Secția de judecători a CSM, iar tragerea la sorți a componenței acestora a fost făcută de Colegiul de conducere al Curții Supreme.

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a anulat Hotărârea Colegiului de conducere a ÎCCJ nr. 2 din 3 ianuarie 2019 – aprobarea compunerii completelor de 5 judecători pentru anul 2019. Decizia CAB nu este executorie şi nici definitivă, ultima cuvânt îl au magistrații de la Curtea Supremă.

Dacă decizia rămâne definitivă, Liviu Dragnea ar putea face contestație în anulare și ar putea cere rejudecarea apelului. Iar aici, ar putea cere rejudecarea dosarului pe fond pe motiv că prima sentință nu a fost dată de un complet de 3 format din judecători specializați pe corupție. Pentru că pe acest aspect există deja o decizie a Curții Constituționale.

Dacă ÎCCJ menţine decizia CAB, toate deciziile completurilor de 5 judecători din 2019, inclusiv condamnările definitive, vor putea fi anulate.

Soluția CAB: „Respinge ca neintemeiata exc. lipsei de interes invocata de paratul CSM. Admite actiunea reclamantei Bogdan Camelia. Admite in parte act. conexa formulata de recl. Goga Octavian. Anuleaza Hot. nr. 1535/2018 a CSM-Sectia pentru judecatori si Hotararile nr. 179/2018 si nr. 2/2019 ale Colegiului de conducere al ICCJ. Respinge ca neintemaiata cererea formulata de recl. Goga Octavian de suspendare a executarii actelor administrative contestate. Ia act ca nu s-au solicitat chelt. de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare pe capatul de cerere privind suspendarea executarii si in termen de 15 zile in ceea ce priveste anularea hot. contestate. Cererea de recurs se depune la CAB. Pronuntata in sed. pb. azi, 02.10.2019, cu aplicarea art. 396 alin. 2 Cpc.”

