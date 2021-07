„Până în prezent nu există dovezi care să arate o legătură între lilieci și COVID-19. „Această idee se învecinează cu teoriile conspirației”, declară Maya Weinberg, doctorand la Universitatea din Tel Aviv.

Oamenii de știință au produs mari daune liliecilor

„Modul în care comunitatea științifică a propagat această teorie a fost pur și simplu scandalos”, susține Weinberg. „Au produs mari daune liliecilor din întreaga lume, în special în China”.

Un studiu recent condus de Dr. Kelsey Moreno, cercetător postdoctoral al Universității Tel Aviv, ar putea avea implicații de anvergură pentru descoperirea originilor Covid-19.

Liliecii bolnavi folosesc distanțarea socială

Studiul, care a fost publicat recent în Annals of the New York Academy of Science, a constatat că liliecii bolnavi mențin distanțarea socială, posibil pentru a preveni răspândirea contagiunii în coloniile lor.

Pentru a le observa comportamentul, cercetătorii au monitorizat două colonii de lilieci de fructe egipteni. Prima colonie trăiește în captivitate într-o incintă închisă, celaltă se află în mediul ei natural. Cercetătorii au injectat o proteină asemănătoare bacteriilor în mai mulți lilieci din fiecare colonie. Proteina a stimulat un răspuns imun generând simptome de boală.

„Am fost foarte surprinși să vedem că liliecii bolnavi activează distanțarea socială”, spune Weinberg. „Ne-am gândit că grupul va fi cel care va sta departe de liliecii bolnavi – dar în schimb, liliecii bolnavi au rămas departe de ceilalți din colonie. Acesta nu este într-adevăr un comportament tipic pentru un animal sălbatic, care va încerca în general să-și ascundă boala ”.

E posibil ca boala să fi plecat de la un cercetător

Weinberg, care are un doctorat în medicină veterinară, se ocupă de lilieci de 12 an. Ea speră că cercetările pe c are le face vor convinge oamenii să nu se teamă de lilieci.

„Sunt animale foarte blânde, sociabile și comunicative”, a spus ea.

„Am lucrat cu multe animale diferite înainte de a ajunge la lilieci. Când vezi cât de speciale sunt și analizezi faptele, atunci le privești diferit”

Weinberg consideră că este posibil ca un om de știință care s-a aventurat adânc în sălbăticia Chinei să colecteze probe de virus să fi dezlănțuit fără să vrea pandemia.

„Atâta timp cât menținem distanța față de lilieci și le permitem să rămână în habitatele lor naturale izolate … atunci nu ne vom expune agenților patogeni pentru care nu avem nicio apărare”, a subliniat Weinberg citată de Jerusalem Post.