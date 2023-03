Nu este obligatoriu ca Suedia şi Finlanda să adere în acelaşi timp

În cadrul unei conferinţe de presă de la Casa Albă, John Kirby a răspuns întrebărilor jurnaliştilor, declarând că cele două ţări vor fi „aliate grozave”. Au existat declaraţii conform cărora procesul de aderare a celor două ţări ar putea să nu progreseze cu aceeaşi viteză.

Pe de altă parte, guvernele Suediei şi Finlandei au anunţat că doresc să devină membre NATO în acelaşi timp. Într-o declaraţie de la sfârşitul lunii ianuarie, preşedintele Recep Tayyip Erdoğan spunea: „Noi putem transmite un mesaj diferit în ceea ce priveşte Finlanda. Atunci când vom transmite un mesaj diferit în privinţa Finlandei, Suedia va fi şocată. Dar nici Finlanda nu trebuie să facă aceeaşi greşeală.”

Negocierile au fost îngheţate de către Turcia în urma incidentului în care un exemplar din cartea sfântă, Coran, a fost ars în Suedia în acest an.

În urma invadării Ucrainei de către Rusia, cele două ţări au solicitat aderarea la Alianţa Nord-Atlantică, însă Turcia nu a ratificat protocolul de aderare a Finlandei şi Suediei la NATO.

În urma memorandumului tripartit semnat de guvernele de la Helsinki şi Stockholm, Ankara a dat undă verde lansării negocierilor de aderare, iar apoi, pentru că aceste două ţări nu şi-au respectat promisiunile, Marea Adunare Naţională a Turciei a amânat ratificarea protocolului de aderare.

În declaraţiile Turciei se arată că Finlanda, în comparaţie cu Suedia, a răspuns pozitiv cererilor ei. În afara Turciei, o altă ţară NATO, Ungaria, nu a ratificat protocolul de aderare a celor două ţări. În această săptămână, în Parlamentul Ungariei, ţară care are relaţii bune cu Rusia în comparaţie cu celelalte ţări membre NATO, se discută despre procesul de aderare a Finlandei şi Suediei.

Se dau diverse asigurări

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că în cadrul procesului de aderare aceste două ţări au primit diverse asigurări atât din partea SUA, cât şi a altor ţări membre NATO şi din acest motiv nu este posibil să fie expuse vreunei ameninţări. Anterior, preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, menţionase că aderarea acestor două ţări la NATO nu va reprezenta o ameninţare pentru ţara sa, dar că în cazul în care NATO va masa militari în aceste ţări, vor riposta, potrivit hurriyet.com.tr

Suedia nu are frontieră terestră cu Rusia. Dintre ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, Rusia are graniţă terestră doar cu Estonia, Letonia şi Norvegia. Însă Finlanda are o frontieră lungă de 1340 kilometri cu Rusia. În cazul în care Helsinki va deveni membră a Alianţei, această graniţă va fi cea lungă frontieră a NATO cu Rusia. În această săptămână Finlanda a anunţat că va construi un gard la frontiera cu Rusia.

(Traducerea Rador)