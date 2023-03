Afirmații false despre Biden, Zelenski, FBI și copii, aruncate în spațiul public. Video viral cu minciunile lansate de politicieni

În cadrul unei conferințe, membrii Congresului, foști oficiali guvernamentali și personalități conservatoare au făcut afirmații false cu privire la o varietate de subiecte. Mai exact, o declaraţie făcută de președintele Volodimir Zelenski în 24 februarie, la un an de la invazia Rusiei în Ucraina, a fost răstălmăcită și folosită în Statele Unite de politicienii care se opun sprijinului dat de SUA Kievului.

Marjorie Taylor Greene a spus că Partidul Republican are datoria de a proteja copiii. Enumerând presupusele amenințări la adresa lor: „Acum, Zelenski spune că vrea ca fiii și fiicele noastre să moară în Ucraina…”.

Şi a continuat: „Mă uit la o cameră și îi voi spune direct lui Zelenski: Ar fi bine să vă lăsați mâinile de pe fiii și fiicele noastre, pentru că ei nu vor muri acolo”.

Videoclipul de mai jos, care are 19 secunde, a fost vizionat de milioane de ori pe Twitter, iar un politician american de dreapta a repetat mesajul fals la Conferinţa de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC) a republicanilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a spus că vrea ca fiii și fiicele americane să lupte sau să moară pentru Ucraina. „SUA vor trebui să-şi trimită la război fiii şi fiicele, exact aşa cum şi noi ne trimitem fiii şi fiicele”, este dezinformarea răspândită de republicani.

Zelenskyy wants our sons and daughters to die defending Ukraine’s border, but Ukraine is not even a member of NATO.

There’s not a parent in America that wants their son or daughter dying defending Ukraine’s border.

When have Ukrainian & NATO sons and pic.twitter.com/FXEoGeXutL… https://t.co/czdj8rQFEh

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) March 1, 2023