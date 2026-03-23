Noul stadion Dan Păltinișanu din Timișoara intră în faza de construcție

Alfred Simonis a anunțat că proiectul privind construirea noului stadion Dan Păltinișanu se apropie de etapa decisivă, după finalizarea demolării vechii arene și încheierea procedurilor de atribuire a lucrărilor.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că licitația pentru desemnarea constructorului s-a încheiat fără contestații, iar semnarea contractului de finanțare urmează să aibă loc în perioada următoare.

„E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinişanu şi nimic nu se mai poate schimba.Vă anunţam în urmă cu câteva zile că o asociere de firme a fost anunţată drept câştigătoare a licitaţiei pentru a ridica arena Dan Păltinişanu, dar că, timp de zece zile se pot depune contestaţii. Acest termen a expirat, câştigătorul nu a mai fost contestat şi acum totul este clar. În câteva zile se va semna contractul de finanţare şi începe prima fază: proiectarea stadionului, pentru realizarea căreia sunt necesare opt luni, iar apoi alte 24 pentru ridicarea efectivă a stadionului”, a afirmat Simonis, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Șeful administrației județene a precizat că instituția pe care o conduce va contribui financiar la realizarea proiectului, urmând să susțină un sfert din valoarea totală a investiției.

„Zilele următoare voi solicita colegilor mei consilieri judeţeni să adoptăm o hotărâre de consiliu prin care să asumăm cofinanţarea arenei cu 25% din suma necesară pentru finalizarea proiectului. Potrivit documentelor primite de la Compania Naţională de Investiţii, cofinanţarea Consiliul Judeţean este de puţin peste 126 de milioane de lei. Vreau să fie foarte clar: Consiliul Judeţean Timiş are resursele necesare pentru a-şi aduce contribuţia la ridicarea stadionului”, a menţionat Simonis.

Potrivit lui Alfred Simonis, proiectul beneficiază și de fonduri de la bugetul de stat, ceea ce permite avansarea rapidă către faza de execuție.

„Astăzi, avem acest document de la Compania Naţională de Investiţii (CNI) care ne spune această sumă exactă. Bugetul de stat a fost aprobat, există credit de angajament la Compania Naţională de Investiţii, deci odată cu adoptarea acestei hotărâri de CJ, se poate semna contractul de execuţie şi în regim de urgenţă să înceapă faza de proiectare şi, dacă se poate, chiar execuţie în paralel cu proiectarea, finalizând fundaţiile, începem construcţia fundaţiilor”, a detaliat Alfred Simonis, într-o declaraţie de presă.

Noua arenă va avea o capacitate de aproximativ 32.000 de locuri, tribune acoperite și este gândită ca un spațiu multifuncțional, capabil să găzduiască atât competiții sportive, cât și evenimente de amploare.