Social Noul an școlar îi îngrijorează pe medici. Avertismentul către părinți







Noul an școlar îi îngrijorează pe medici. Un medic pediatru avertizează că în următoarele săptămâni tot mai mulți copii se vor îmbolnăvi. Iată la ce ar trebui să fie atenți părinții.

Noul an școlar îi îngrijorează pe medici. Avertismentul către părinți

Un medic pediatru a tras un semnal de alarmă referitor la o posibilă creștere a numărului de îmbolnăviri în rândul copiilor odată cu noul an școlar, indicând că spitalele ar putea fi supraaglomerate în perioada următoare.

Potrivit specialistului, factorii care contribuie la această situație includ lipsa igienei adecvate și scăderea utilizării măștilor, precum și tendința părinților de a trimite copiii la școală chiar și atunci când aceștia prezintă simptome minore de răceală.

Medicul Mihai Craiu subliniază că neglijarea regulilor de igienă, cum ar fi spălarea insuficientă a mâinilor, combinată cu scăderea respectării măsurilor de protecție, ar putea duce la o creștere semnificativă a cazurilor de îmbolnăvire în rândul celor mici. De asemenea, el avertizează asupra pericolelor de a trimite copiii bolnavi la școală, ceea ce ar putea agrava situația și contribui la răspândirea rapidă a virusurilor.

Se vor umple spitalele de copii

„Vom avea mulți copii mici împreună pentru câteva ore zilnic, în interior, în spații de obicei neventilate… pentru că există această spaimă națională că <ne trage curentul>.

Și asta se va întâmpla într-un context de relaxare generală (e cald afară, am venit din vacanță, tocmai s-a terminat ultima epidemie de rujeolă, etc, etc).

Nu doresc să fiu o Cassandră modernă dar pot să vă spun, de pe acum, că în următoarele săptămâni se vor umple spitalele de copii”, a declarat Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“ din București, pe pagina sa de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii, potrivit retetesivedete.ro.

Noul an școlar, un risc mare pentru copii să fie contagiați cu tuse convulsivă

Medicul Mihai Craiu atrage atenția asupra unui risc crescut de tuse convulsivă în rândul copiilor, o afecțiune cunoscută și sub denumirea de „tuse măgărească”. Conform datelor recente, în Europa s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri confirmate în ultima perioadă, iar în China, statisticile arată o creștere semnificativă a incidenței în primele luni ale anului 2024, cu un risc de 10 ori mai mare comparativ cu anul anterior.

În plus, specialistul a menționat că în ultimele șase luni a consultat un număr record de copii afectați de această boală, depășind semnificativ cazurile întâlnite în toți cei 35 de ani de experiență profesională. Această creștere alarmantă reflectă un trend îngrijorător și subliniază necesitatea unei conștientizări sporite și a unor măsuri preventive adecvate.

Cum se manifestă tusea convulsivă

Conform doctorului, tusea convulsivă poate fi dificil de identificat la început, deoarece simptomele inițiale sunt adesea subtile, constând în accese de tuse rare. Totuși, boala reprezintă un risc semnificativ din cauza contagiozității sale, având potențialul de a răspândi infecția de la un singur copil la zece alții care nu au fost vaccinați.

„Unii copii au ajuns la noi la spital cu suspiciunea că s-au înecat cu mâncare… Pentru că nu există febră foarte mare, tusea este relativ rară și accesele sunt foarte severe, tușesti până te faci <negru> la față… Copilul poate să spună că nu are aer, că se sufocă, dacă știe să vorbească”, a precizat specialistul.