Noua iubită a lui Adrian Cristea. Le-a uitat definitiv pe Bianca Drăgușanu și Denisa Nechifor

Adrian Cristea (39 de ani), fost jucător la Dinamo și FCSB, s-a retras din activitate în 2017. De atunci, el a dispărut din lumina reflectoarelor și și-a ținut ascunsă viața privată. Cu toate astea, sportivul a postat o fotografie cu noua lui iubită.

Adrian Cristea are o fetiță cu Denisa Nechifor, de care s-a despărțit în urmă cu câțiva ani. Acum, fostul fotbalist a început o relație cu Andreea Roșca, o tânără din Cluj-Napoca. Aceasta a studiat Dreptul și desfășoară afaceri imobiliare. De asemenea, este pasionată de sport și călătorii.

Andreea Roșca are peste 127.000 de urmăritori pe Instagram, iar de curând, le-a arătat acestora câteva poze cu iubitul său, Adrian Cristea, potrivit Digisport.

Adrian Cristea și-a schimbat viața

Adrian Cristea a jucat la Poli Iași, Dinamo, U Cluj, Petrolul, Standard Liege, FCSB și Concordia Chiajna. Cu cele două cluburi din București, Adrian Cristea a câștigat câte un titlu, la Dinamo în 2007 și la FCSB în 2014, iar „Prințul” mai are în palmares și o Cupă a României, câștigată cu Petrolul în 2013.

Cu toate astea, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a ales să se retragă din sport și să ducă o viață de „pensionar”, după spusele lui.

„Sunt bine, m-am retras, am vrut să ies din această lume, am fost atâția ani în această lume și am zis că e decizia foarte bună pentru mine să mă retrag, să nu mai am treabă cu televiziunea, cu presa și cu lumea fotbalului. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc în lumea aceasta și de asta am decis să mă retrag fără nicio problemă.

Nici în lumea fotbalului, cu toate că am avut o carieră, iar în showbiz nu văd rostul. Ar fi o lume fără esență. Nu mi-a fost greu deloc, probabil cu trecerea timpului și experiențele acumulate mi-a venit această idee. Nu duc lipsa, nu duc dorul, sunt foarte bine așa.

Ce m-a dezamăgit? Nu pot să spun că m-a dezamăgit ceva, dar am văzut lumea aceasta și mi-am dat seama că nu pot face parte din ea. Nu cred că aș fi compatibil cu ce se întâmplă în lumea fotbalului. Glumind, sunt la pensie! Mă bucur de familia mea, de fetiță, vizitez prietenii. O viață liniștită și plictisitoare”, a declarat Adrian Cristea, vara trecută.