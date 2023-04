Bianca Drăgușanu, aproape să sune la 112. Scandalul a avut loc în atelier, cu o clientă

Clienta a făcut un scandal atât de mare, încât Bianca Drăgușanu a vrut să sune la Poliție pentru a o potoli. Povestea a fost relatată chiar de Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

„Mă duc la atelier și aș vrea să vă povestesc o întâmplare de ieri când am dat-o afară pe una care venise cu maică-sa și care a semnat pentru modelul pe care l-am stabilit împreună și a venit și mi-a spus cu totul altceva și s-a apucat de smiorcăit”, și-a început confesiunea Bianca Drăgușanu. „După ce s-a apucat de smiorcăit, rochia era albă, impecabilă, frumoasă, superbă, făcută la comandă pentru ea, dar fata voia din latex corsetul. Eu i-am spus că nu lucrez latex, însă dacă vrea neapărat un corset sexy poate să se ducă în altă parte că eu nu lucrez latex”, a relatat Bianca Drăgușanu.



A murdărit rochia cu fond de ten

Totodată, blondina spune că femeia i-a murdărit rochia cu fond de ten. „S-a apucat de plâns că rochia nu este cum vrea ea și și-a luat mâinile de pe fond de ten și mi le-a pus pe corsetul alb, care era impecabil”, a mai spus Bianca.

Scoasă din sărite de situație, Bianca Drăgușanu a vrut să sune la 112, să sune polițiștii să vină să încheie scandalul. Doar că până la urmă, tânăra a înțeles situația. „Și ea mi-a zis că nu mai vrea rochia că nu este din latex, deși eu am pus-o să semneze. Fetița asta răzgâiată care a venit cu maică-sa, care maică-sa îmi dădea mai multă dreptate mie, și am stabilit de la bun început că eu nu fac de latex așa ceva și care avea majorat. Am vrut să sun la 112. Am făcut o să înțeleagă până la urmă, bine nu eu, mai mult sora mea. Povestea s-a terminat bine, însă mai există și oameni care sunt nemulțumiți. Cunosc specimenele acestea de aceea le pun să semneze de la început modelul”, a mai spus Bianca Drăgușanu.