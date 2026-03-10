Nota bună primită de Ianis Hagi, după un nou meci jucat pentru Alanyaspor. Românul a jucat 30 de minute în remiza cu Genclerbirligi

Ianis Hagi a bifat un nou meci în tricoul lui Alanyaspor, în etapa a 25-a din Super Lig, iar internaționalul român a primit nota 6,5 după remiza albă, scor 0-0, cu Genclerbirligi. Partida a confirmat încă o dată statutul lui Hagi de jucător important în rotația formației din Turcia, chiar dacă de această dată a început confruntarea de pe banca de rezerve.

Mijlocașul român a fost trimis pe teren în minutul 61, în locul lui Meschack Elia, într-un moment în care Alanyaspor căuta soluții pentru a sparge echilibrul partidei. Chiar dacă nu a reușit să contribuie decisiv la obținerea victoriei, Ianis Hagi a avut o prestație activă în cele aproximativ 30 de minute petrecute pe gazon.

Potrivit SofaScore, românul a fost notat cu 6,5. În intervalul în care a evoluat, Ianis Hagi a expediat două șuturi, dintre care unul pe spațiul porții, a reușit 13 pase corecte și a atins mingea de 23 de ori. În plus, a bifat un dribling reușit, însă a și pierdut posesia de cinci ori, semn că a încercat să joace vertical și să își asume riscuri în ofensivă.

Partida cu Genclerbirligi a reprezentat a 22-a apariție a lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor, formație la care a ajuns în septembrie 2025, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Rangers. De la transferul în campionatul Turciei, fotbalistul român a avut momente solide și a contribuit deja cu patru goluri și două pase decisive, cifre importante pentru un mijlocaș ofensiv aflat într-un nou proces de acomodare.

Pentru Ianis Hagi, sezonul din Turcia este unul relevant și din perspectiva continuității. După perioade complicate în ultimii ani, marcate de accidentări și de competiție puternică la cluburile la care a evoluat, fiul lui Gheorghe Hagi încearcă să își recapete constanța și influența în joc. Alanyaspor îi oferă minute și un cadru în care poate redeveni decisiv.

În urma acestui rezultat, Alanyaspor se află pe locul 11 în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce Genclerbirligi este pe poziția a 12-a, la doar două lungimi distanță, scrie Digi Sport.

Diferențele mici din zona de mijloc a clasamentului fac ca fiecare etapă să conteze enorm, iar evoluțiile lui Ianis Hagi pot avea un rol important în obiectivul echipei de a încheia sezonul fără emoții.

Remiza cu Genclerbirligi nu a adus spectacol pe tabelă, însă pentru Ianis Hagi rămâne un nou meci în care a adunat minute și a arătat că poate fi o soluție utilă pentru Alanyaspor în finalul sezonului.