Noile modificări aduse legislației muncii în România începând cu anul 2023

Conform noilor modificări aduse legislației muncii în România, angajatorul în România are obligația de a furniza informații concrete atât angajatului în România cât și persoanei selectate în vederea angajării, precum precizarea salariului de bază și alte elemente constitutive ale veniturilor salariale evidențiate separat, precum și metoda de plată a venitului. Este important de precizat că anterior acestor modificări nu exista obligația de a specifica metoda de plata și nici de a evidenția separat alte elemente constitutive ale veniturilor salariale.

Totodată, în cadrul obligațiilor angajatorului în România se pot observa modificări și cu privire la locul în care angajatul în România își desfășoară activitatea. În acest sens, în contractul individual de muncă în România trebuie precizat concret dacă există un loc de muncă fix sau, în lipsa acestuia, posibilitatea angajatului în România de a-și desfășura activitatea în locuri de muncă diferite. Legat de acest aspect, legiuitorul a clarificat necesitatea ca angajatorul în România să menționeze în cazul locurilor de muncă multiple dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de angajator.

Pe de altă parte, o modificare semnificativă a legislației muncii în România este reprezentată de atribuirea competenței tribunalului în a cărei circumscripție își are reclamantul domiciliul, reședința, locul de muncă sau, după caz, sediul, în soluționarea cererilor privind conflictele individuale și colective de muncă în România. În cadrul Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații activează numeroși avocați cu experiență în contracte individuale de muncă și litigii de muncă în România care au asistat de-a lungul timpului clienți de diverse naționalități în proiecte privind revizuirea contractelor de muncă în România și care vă pot oferi asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești în litigiile de muncă în România.

Nu în ultimul rând, noile modificări aduse legislației muncii în România vizează cazul în care angajatorul în România se află în procedura de insolvență, faliment sau lichidare în România, legiuitorul reglementând un termen de 60 de zile calendaristice în care administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar are obligația de a elibera salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de cei menționați. Aceasta reprezintă o altă noutate față de textul de lege anterior.

Ca atare, deși am evidențiat cele mai importante modificări aduse legislației muncii în România de care angajatorii în România sunt nevoiți să țină cont la încheierea contractelor de muncă în România ulterioare, acestea nu sunt singurele aspecte cu privire la care au fost aduse modificări.

