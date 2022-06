Se schimbă Codul Muncii. Angajații pot primi până în 10 zile libere. Care sunt condițiile

Un nou concediu de 10 zile pe an, în afară de cel de drept, îl pot lua românii care au o urgență sau trebuie să îngrijească un membru al familiei care s-a îmbolnăvit. Aceștia vor putea să ceară legal învoire de la muncă pentru astfel de urgențe. Fie că au o problemă de sănătate sau una de familie, conform cu noua lege românii pot cere aceste zile libere, dar perioada aceasta trebuie să fie recuperată ulterior, conform înțelegerii cu angajatorul.

Zile de concediu în plus după schimbarea Codului Muncii

Mai exact, cine are o urgență sau trebuie să îngrijească un membru al familiei care s-a îmbolnăvit ar putea beneficia de un nou tip de concediu. Pentru asta, parlamentarii se pregătesc să schimbe Codul Muncii. Ca să nu fim sancționati de Comisia Europeană pentru că nu am implementat aceste măsuri la timp, autoritățile promit că ne vom alinia regulilor Uniunii chiar în acest an.

Cel mult 10 zile pe an, românii vor putea să ceară legal învoire de la muncă pentru urgențe, fie că au o problemă de sănătate sau una de familie. Doar că zilele vor trebui recuperate ulterior, conform unei înțelegeri cu angajatorul. Dacă sunt nevoiți să aibă grijă de o rudă din cauza unei boli, atunci oamenii vor putea primi concediu de 5 zile. Acestea nu vor trebui recuperate.

Directivele europene ar trebui aplicate până la începutul lunii august

Elena Antoneac, specialist HR: ”Angajatorii, 80-90% dintre ei înțeleg aceste probleme, doar că directiva ajută un pic și normalizează aceste situații. Este normal să am o problemă personală, pot să-mi iau până în 10 zile libere. Se vor compensa cu alte zile. În acest moment nu e foarte clar care sunt beneficiile și cum ar putea cineva. Chiar să beneficieze cu adevărat”.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus de parlamentarii PSD si care ar trebui adoptat cât mai repede. ”Avem două directive europene pe care ar fi trebuit să le implementăm până la începutul lunii august” a declarat ministrul Muncii dând asigurări că legea va fi adoptă în Parlament în sesiunea de toamnă.

A venit timpul ca şi în România să aplice legea europeană

Marius Budăi, ministrul Muncii: ”Una dintre directive prevede echilibrul între viața profesională și viața privată a lucrătorilor și îngrijitorilor. Sunt discuții extrem de importante în UE, a venit timpul că și noi să le transpunem în legislația românească. Mă așteptam să fie transpuse până acum, dar sper ca în sesiunea de toamnă să fie dezbătute”.

Pe lângă concediul de îngrijitor și zilele pentru urgențe, în aceeași inițiativă, concediul paternal, adică cel de care beneficiază tatăl copilului, va fi de 10 zile, în loc de 5, cât e acum. Iar concediul pentru îngrijirea copilului bolnav va putea fi dat până la vârsta de 12 ani, nu de 7 ani, cum prevede actuala lege. Legea a intrat deja în dezbaterea Senatului, informează stirileprotv.