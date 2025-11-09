Noi rute energetice pentru Ucraina. Republica Moldova, România și alte trei țări europene cer accelerarea lansării Rutelor 2 și 3

Republica Moldova. Operatorii Vestmoldtransgaz (Republica Moldova), DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia–Bulgaria (ICGB AD), au semnat o scrisoare comună de aprobare a solicitării adresate autorităților naționale de reglementare pentru lansarea celor două noi produse de capacitate transfrontalieră: Ruta 2 și Ruta 3.

Aprobarea rapidă a acestor rute va spori semnificativ potențialul de transport al GNL către Ucraina, va consolida securitatea energetică a regiunii și va permite pieței să aleagă cele mai eficiente rute de aprovizionare.

Scrisoarea a fost semnată în cadrul Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P-TEC), desfășurată la Atena în perioada 6–7 noiembrie, la care a participat și ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu.

Operatorii de transport și de sistem (OTS) au solicitat aprobarea autorităților de reglementare pentru ca Rutele 2 și 3 să devină funcționale până în aprilie 2026, precum și posibilitatea oferirii simultane a produselor speciale de capacitate Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 în cadrul licitațiilor comune.

Toți operatorii implicați au convenit să aplice reduceri semnificative, între 25% și 50%, la tarifele de la punctele de interconectare, pentru a încuraja utilizarea noilor rute și pentru a facilita diversificarea fluxurilor de gaze.

„Reducerea tarifelor și deschiderea rutelor 2 și 3 vor contribui la atenuarea perturbărilor de aprovizionare, la sprijinirea livrărilor neîntrerupte către Ucraina și la utilizarea eficientă a infrastructurii existente în regiune”, se arată în comunicatul transmis de Transgaz Bursei de Valori București.

„Prin avansarea Rutei 2 și a Rutei 3, deblocăm întregul potențial al infrastructurii GNL a Greciei. Prin DESFA și Coridorul Vertical, Grecia devine un punct de intrare cheie pentru aprovizionarea diversificată cu gaze în Europa”, a declarat Maria Rita Galli, director general al DESFA.

Potrivit directorilor ICGB, Teodora Georgieva și George Satlas, conducta Grecia–Bulgaria joacă un rol central în aceste noi rute, oferind „oportunități flexibile care pot transforma piața regională de energie”.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a subliniat că România a fost inițiatoarea conceptului Coridorului Vertical, semnând primul Memorandum de Înțelegere la București, în iulie 2017.

„Prin aceste rute, vom facilita transportul gazelor naturale provenite din surse diversificate – GNL și gaze din Marea Caspică – către Ucraina, prin tronsonul Transbalcanic. Coridorul Vertical va crește capacitatea la Negru Vodă–Kardam de la 5,03 la 9,41 miliarde metri cubi anual”, a declarat Sterian.

Republica Moldova, prin Vestmoldtransgaz, are un rol important în această arhitectură energetică, asigurând conexiunea de tranzit între România și Ucraina și contribuind la integrarea regiunii în piața energetică europeană.

La rândul său, directorul general al Gas TSO of Ukraine, Vladyslav Medvediev, a menționat că noile rute de aprovizionare vor oferi Ucrainei oportunități comerciale suplimentare și acces la surse alternative de gaze, consolidând poziția țării „ca partener de încredere pe piața energetică europeană”.